Demirhan'da hırsızlık

Demirhan’da bir süpermarketten, perşembe günü saat 13.30 sıralarında, 3.999 TL değerinde bir adet matkap ve çeşitli miktarda pil çalındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen L.N.S.(E-44) ve C.L.E.(K-32) tespit edilerek, tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.