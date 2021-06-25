Maraş ve Ercan davasında yeni gelişmeler

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde (AİHM) açılan ve Kıbrıslı Rumların askeri bölge Maraş ile Ercan’daki (Timbu) mülklerine yönelik davada gelişmeler yaşandı. Türkiye, her iki davaya yanıt verdi, pozisyonunu ortaya koydu.



Fileleftheros’ta yer alan habere göre Kıbrıslı Rum mülk sahipleri 1974 savaşından beri asker kontrolünde olan Maraş ayrıca Ercan (Timbu)’daki mülklerine yönelik kullanım kaybı ve tazminat istiyor.



Türkiye, Maraş’ın Evkaf’a ait olduğu teini ortaya koyarken, ayrıca Taşınmaz Mal Komisyonu’nu işaret etti.



Kıbrıslı Rum avukat Ahilleas Dimitriadis ise dava hakkında Kıbrıs Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun etkin olmadığına dair argümanların ortaya konduğunu ifade etti.

Davanın birinde başvuru sahibine ait apartman ile 1974 yılından bu yana kaybedilen kira bedellerinin talep edildiğini dile getiren Dimitriadis, diğer davanın ise Ercan / Timbu’daki bir ev ve bir arsayla alakalı olduğunu kaydetti.

Dimitriadis, her iki davada da, başvuru sahiplerinin, Türk argümanlarına yanıt vermek ve talep ettikleri tazminat miktarını belirmeleri için 2 Eylül’e kadar zamanları olduğunu dile getirdi.

Türkiye’nin yaklaşık 6 hafta içinde yanıtını sunacağını dile getiren Dimitriadis, kapalı bölge Maraş’la ilgili davada, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin başvuru sahiplerine yardımcı olmak için ciddi gözlemlerde bulunmasını umduklarını ifade etti.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre ise, Maraş’la ilgili davanın, EVKAF’ın tezlerini ortaya koymasından ötürü büyük ilgi gördüğünü dile getiren Dimitriadis, bu davanın, Maraş’la ilgili açıklamalar yapması beklendiğinden ötürü, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Temmuz’da yapacağı ziyarete bağlı olarak daha fazla ilgi gördüğünü anlattı.

Türkiye, her iki davayla ilgili itirazlarını da ortaya koydu.



Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ndeki davalara yönelik Kıbrıslı Türk liderliği, dışişleri ya da Türkiye’den ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.