Maliye Bakanlığı: Düşük maaşlıdan daha az vergi alınacak

Maliye Bakanlığı, YENİDÜZEN’in bugün “Daha çok vergi, daha az maaş” başlığıyla duyurduğu,

Gelir Vergisi Yasa Tasarısı’na ilişkin açıklama yaptı, yapılacak düzenleme ile kamu ve özel sektörde çalışan düşük maaşlılardan daha az oranlarda vergi alınmasının hedeflendiğini savundu.

Bakanlık, Gelir Vergisine tabi ücret geliri dışında gelir elde edenlerden 2021 ve önceki yıllara göre daha düşük oranlarda vergi alınmasının sağlanacağını açıkladı.

Bakanlık yapılan Gelir Vergisi düzenlemesinde, asgari ücretin vergilendirilmesinin söz konusu olmadığını öne sürülerek, yapılan düzenlemede düşük gelirlilerden ve düşük ücretlilerden daha az vergi alınmasının öngörüldüğünü iddia edildi.

Asgari ücret vergilendirilmeyecek

Yapılan açıklamalarda asgari ücretten vergi alınacağı söylenerek algı yaratılmaya çalışıldığına dikkat çekilen Maliye Bakanlığı açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

“Gelir Vergisi Yasası’nın 12’maddesi ile vergilendirme dönemi başında yürürlükte bulunan asgari yıllık ücretin vergilendirilmeyeceği düzenlenmiştir. Bu konuda hiç kimsenin ve/veya hiçbir kuruluşun ve/veya sendikanın kamuoyuna yanlış ve/veya gerçeklerle bağdaşmayan açıklama yapma hakkı yoktur. Asgari ücretin vergilendirilmemesi Yasa gereğidir.”

Düşük gelirlilerden ve düşük ücretlilerden daha az vergi alınacak

Yasa tasarısı ile en son 2018 yılında güncellenen ve 2018 yılından sonra güncellenmeyen vergi dilimleri genişletilerek özellikle düşük ücretlinin ve çalışanların daha yüksek oranda artış almasının düzenlendiğine dikkat çekilen açıklamada, düşük gelirlilerden ve düşük ücretlilerden daha az vergi alınacağı iddia edildi.

Hazırlanan Gelir Vergisi Yasa Tasarısı’nın KKTC Meclisi’nin gündemine sunulduğu ifade edilen açıklamada, yasa tasarısının KKTC Meclisi’nde görüşüldükten sonra onaylanması halinde yasallaşıp yürürlüğe gireceği kaydedildi.

Açıklamada, hazırlanan tasarı ile özetle; kamu ve özel sektörde çalışan düşük maaşlılardan daha az oranlarda vergi alınması, Gelir Vergisine tabi ücret geliri dışında gelir elde edenlerden 2021 ve önceki yıllara göre daha düşük oranlarda vergi alınmasının sağlandığı savunuldu.

Gelir Vergisi Yasası gereği sene başında yürürlükte bulunan asgari ücretin vergiden muaf olacağı vurgulanan açıklamada, “Gelir Vergisi düzenlemelerine ilişkin yapılan açıklamaların eksik yetersiz ve/veya yanıltıcı açıklamalar olduğunu görülen lüzum üzerine kamuoyuyla paylaşma gereğini duyuyoruz” ifadelerine yer verildi.

Daha çok vergi, daha az maaş