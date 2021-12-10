Daha çok vergi, daha az maaş

YASA TASARISI NE İÇERİYOR?



>Yeni düzenleme ile Bakanlar Kurulu’na verilen “özel indirimi” yüzde 10’a kadar düşürme yetkisi sıfırlanacak. > Şu anda maksimum yüzde 37 olan vergi oranı yüzde 40’a çıkarılacak.

> En alt vergi dilimi yüzde 10'dan yüzde 20'ye yükselecek.

> Kamu için aylık 6 bin 692 TL ve üzeri olanlar ile özel sektör de vergiye tabii geliri 7 bin 250 TL ve üzeri olanlar artık yüzde 40 vergi ödeyecek.

Ayşe GÜLER

Ekonomik krizin can yaktığı dönemde Sucuoğlu Başbakanlığındaki UBP-DP Hükümeti, seçim öncesinde vergi oranlarını yükseltmeye yönelik çalışma başlattı, Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı gündeme getirdi.

Tasarı ile birlikte binlerce özel ve kamu çalışanlarının vergi yükümlülüklerinin artırılmasının da kapısı aralandı.

Sucuoğlu Hükümeti’nin yeni vergi tasarısı ile brüt 4.970 TL asgari ücretten % 10 yani 497 TL vergi ödenirken, bu rakam % 20 vergi ile 994 TL’ye çıkacak. Vergiler artacak, maaşlar düşecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan ancak henüz yürürlüğe girmeyen yasa tasarısına göre; özel vergi muafiyetini sağlamak adına verilen minimum yüzde 10’luk özel indirim oranı da sıfırlanacak, çalışanlar daha yüksek vergi ödemeyle karşı karşıya kalacak.

Yasa tasarısının hayata geçmesi halinde en alt vergi dilimi yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarılacak.

Örneğin, şu anda yıllık 5 bin TL için yüzde 10 yani 500 TL gelir vergisi ödeyen bir kişi, yeni dönemde devlete bin TL verecek.

Öte yandan şu anda maksimum yüzde 37 olan vergi oranı ise yüzde 40’a çıkarılacak.

Böylelikle vergiye tabii geliri kamu için aylık 6 bin 692 TL ve üzeri olanlar ile özel sektör de vergiye tabii geliri 7 bin 250 TL ve üzeri olanlar artık yüzde 40 vergi ödeyecek.

Yeni düzenleme ile vergi listesinde ilk matrah dilimi olan 5 bin TL de kaldırıldı, bunun yerine rakam 7 bin TL’ye çıktı.

Hükümetin atmak istediği adım iş ve ekonomik çevreler tarafından da onay görmedi.

Ekonomist Devrim Barçın, yeni düzenlemenin hayata geçmesi halinde çalışanların maaşlarına artış yapılsa bile büyük kısmının devlete vergi olarak gideceğini söyledi, “İnsanların alım gücünün düşük kalması devam edecek, piyasadan aldığı mal ve hizmet miktarları azalacak” şeklinde konuştu.

Öte yandan Nova Bank Genel Müdürü Bülent Berkay, hükümetin yaptığı yasa tasarısını ‘kolaycılık’ ve ‘beceriksizlik’ olarak değerlendirdi, çalışmanın kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Bu kararın ekonomik durgunluğu da beraberinde getireceğini ifade eden Berkay, “Aslında tam tersini yapmaları gerekiyor. Yani vergileri düşürüp harcanabilir miktar bırakmak gerekir ki dışarda bu parayı harcasın” şeklinde konuştu.

Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal, söz konusu düzenleme ile yüzde 10’luk indirimin kaldırıldığını, matrah dilimleri ile vergi oranlarının yükseldiğini kaydetti.

Önal, “Özellikle hayat pahalılığının yönetilemez şekilde ücretli kesimin canını acıttığı bir dönemde çok yanlış bir uygulama” dedi.

“Çalışanlar, hayat pahalılığına karşı kendilerini belli ölçülerde koruyacak maaş zamlarına erişemeyecek” diyen Önal, “işveren ödediği yüksek brüt ücret nedeniyle mutsuz olacak, ücretli çalışan kesintilerden sonra eline geçen düşük net ücret nedeniyle mutsuz olacak” şeklinde konuştu.

Genel gerekçe: İndirim oranını sıfırlama

Yasa tasarısının genel gerekçesinde dikkat çeken ifadeler yer alıyor, “Değişen günümüz ekonomik koşulları uyarınca Gelir Vergisi Matrah Dilimlerinin yarattığı adaletsiz dağılımın önüne geçmek ve buna bağlı olarak uygulanan özel indirim oranının sıfıra indirilmesi maksadıyla 1 Ocak, 2022 yıllık matrah dilimlerinin yeniden saptanması ile söz konusu gelirlerin veya kazançlarının safi miktarları üzerinden yapılan özel indirimin kaldırılması ve verginin tabana yayılması amacıyla Gelir Vergisi(Değişiklik) Yasa Tasarısı hazırlanmıştır” deniliyor.

İLGİLİ KESİMLER NE SÖYLEDİ?

Ekonomist Devrim Barçın:

“Çözüm, vergi artırmak değil”

Ekonomist Devrim Barçın, yeni düzenlemenin hayata geçmesi halinde çalışanların maaşlarına artış yapılsa bile büyük kısmının devlete vergi olarak gideceğini söyledi, “İnsanların alım gücünün düşük kalması devam edecek, piyasadan aldığı mal ve hizmet miktarları azalacak” şeklinde konuştu.

YENİDÜZEN’e konuşan Barçın, işletmelerin gelirlerinin de azalacağını, ödenen KDV’lerin düşeceğini belirtti.

“Çalışan da işletmeler de kaybedecek” diye konuşan Barçın, “Çözüm, insanların alım gücünü düşürecek derece vergi artırmak değil, alım gücünü artırıcı önlemler alıp piyasadaki ilişkilerin devamlılığını ve sürekliliğini sağlamaktır” dedi.

Nova Bank Genel Müdürü Bülent Berkay:

“Kolaycılık ve beceriksizlik”

Nova Bank Genel Müdürü Bülent Berkay, hükümetin yaptığı yasa tasarısını ‘kolaycılık’ ve ‘beceriksizlik’ olarak değerlendirdi, çalışmanın kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Berkay, hükümetin bütçeyi dengelemek adına aldığı kararın piyasaya tam ters olarak yansıyacağını söyledi, “Bir miktar gelir yaratırken, elde edilen gelirler de düşecek” dedi.

Bu kararın ekonomik durgunluğu da beraberinde getireceğini ifade eden Berkay, “Aslında tam tersini yapmaları gerekiyor. Yani vergileri düşürüp harcanabilir miktar bırakmak gerekir ki dışarda bu parayı harcasın” şeklinde konuştu.

Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal:

“Çalışan da işveren de mutsuz olacak”

Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal, söz konusu düzenleme ile yüzde 10’luk indirimin kaldırıldığını, matrah dilimleri ile vergi oranlarının yükseldiğini kaydetti.

Önal, “Özellikle hayat pahalılığının yönetilemez şekilde ücretli kesimin canını acıttığı bir dönemde çok yanlış bir uygulama” dedi.

“Çalışanlar, hayat pahalılığına karşı kendilerini belli ölçülerde koruyacak maaş zamlarına erişemeyecek” diyen Önal, “işveren ödediği yüksek brüt ücret nedeniyle mutsuz olacak, ücretli çalışan kesintilerden sonra eline geçen düşük net ücret nedeniyle mutsuz olacak” şeklinde konuştu.

Önal, güneye ilişkin de veriler paylaşarak, aylık 1,500 Euro alan bir çalışanın vergi ödemezken, kuzeyde bu tutarın TL karşılığını kazanan bir kişinin yüzde 40 dilimine girdiğini belirtti.

Önal’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: Meclis gündemindeki tasarı ile %10’luk indirim kaldırılıyor, matrah dilimleri ile vergi oranları yükseltiliyor. Ücretlinin vergi yükü böylelikle artırılıyor. Özellikle hayat pahalılığının yönetilemez şekilde ücretli kesimin canını acıttığı bir dönemde çok yanlış bir uygulama. Bu uygulama ile işverenlerin yeni yıl için bütçeledikleri maaş artışlarının çok önemli bir bölümü ücretli çalışanlar yerine Maliye’nin kasasına gidecek.

Çalışanlar, hayat pahalılığına karşı kendilerini belli ölçülerde koruyacak maaş zamlarına erişemeyecek

İşveren ödediği yüksek brüt ücret nedeniyle mutsuz olacak, ücretli çalışan kesintilerden sonra eline geçen düşük net ücret nedeniyle mutsuz olacak



Kıbrıs’ın güneyinde durum



Yıllık 19,500 EUR brüt kazanca kadar 0% vergi

EUR 19,501 – EUR 28,000 arası için 20% vergi

EUR 28,001 – EUR 36,300 arası için 25% vergi

EUR 36,301 – EUR 60,000 arası için 30% vergi

EUR 60,000 + için 35% vergi



Aylık 1,500 EUR alan bir çalışan hiç vergi ödemezken bizde bu tutarın TL karşılığını kazanan bir kişi 40 % vergi dilimine giriyor...

Dogrusu; zaten düzenli vergi ödeyenlerin vergisini yükseltmek değildir, yoksulluk sınırı belirleyip onlardan hiç vergi almamak, vergilendirilmeyen gelirleri vergilendirmek, kayıtdışılığı önlemektir, kolay ama adaletsiz çözümler üretmek yerine, zor ama doğru çözümler üretmektir

Sadece bugünü kurtarıcı kolaycılıklardan artık kurtulma zamanı bence çoktan geldi ve geçti…