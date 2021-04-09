Mali yazışmalar ele geçirildi

İki şirketin mali yazışmalarını izinsiz olarak ele geçirerek (hackleyerek) 137 bin Euro’yu başka bir hesaba alan ve kendine ait olmayan parayı nakit olarak çektiği ifade edilen zanlı G. C. E. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Polis, zanlının öğrenci olarak ülkede bulunduğunu, soruşturmada söz konusu suçlamaları kabul etmediğini aktardı.

Filmleri aratmayacak olayda polis, zanlının iki şirketin hesap alıcı bilgilerinin değiştirildiğini, Türkiye’deki işletmeye gitmesi gerek 137 bin Euro’nun ülkede faaliyet gösteren bir işletme hesabına yönlendirildiğini belirtti.

Şubat 2021 tarihinde meydana gelen siber suç ile ilgili olarak tutuklanan zanlı G. C. E. bugün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mehmet Tunceli olguları aktardı. Tunceli, 17 Mart 2021 tarihinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği’ne gelen şikâyette 5 Şubat ve 25 Şubat tarihlerinde Danimarka ve Türkiye’de faaliyet gösteren iki işletme arasında mobilya alışverişi karşılığında ödeme için iki işletme arasındaki yapılan mail yazışmalarının Bilişim Sistemlerine müdahale edilerek hacklendiğini belirtti. Tunceli, böylece hesap alıcı bilgilerinin değiştirildiğini, Türkiye’deki işletmeye gitmesi gerek 137 bin Euro’nun ülkede faaliyet gösteren bir işletme hesabına yönlendirildiğini kaydetti. Polis, paranın söz konusu hesaptan daha sonra nakit olarak çekildiğinin tespit edildiğini dile getirerek, paraların Girne’de ikamet eden Nijerya Uyruklu G.C. E. isimli zanlıya teslim edildiğinin belirlendiğini ifade etti. Zanlının 19 Mart 2021 tarihinde tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığına işaret eden polis, yürütülen soruşturma kapsamında zanlının söz konusu paranın Nijerya’da bir şahıs tarafından yatırım yapılması amacıyla kendisine gönderildiğini, bu nedenle banka hesabı temin ettiğini söylediğini aktardı. Polis soruşturma kapsamında zanlının ikametgahında yapılan aramada 5 adet cep telefonu ve 3 adet laptop bilgisayar bulunarak emare yapıldığını söyledi. Polis memuru Tunceli zanlıdan konu telefon ve bilgisayarların kime ait olduğu hususunda yapılan sorgulamada kendisine ait olmadığını ve ancak kime ait olduğunu da açıklamadığını belirtti. Polis zanlının ayrıca telefonlardaki güvenlik şifrelerini de vermediğini aktardı. Polis toplamda 17 gün tutuklu kaldığını bu süre zarfında soruşturmada zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, zanlının öğrenci olarak ülkede bulunduğunu ve derslerine online olarak devamlı katıldığını belirtti. Polis tüm bu olgular ışığında zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 2 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, 50 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı 1 kişinin 300 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.