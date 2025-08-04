“Mahkemelerdeki araç eksikliği sorunu yıllardır çözülmüyor”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs Türk İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) Başkanı Güven Bengihan, mahkemelerde görev yapan tebliğ ve icra memurlarının yıllardır karşı karşıya kaldığı araç eksikliği sorununa dikkat çekerek, adalete erişimin geciktiğini ve kamu hizmetinin aksadığını vurguladı.

Bengihan, yaptığı yazılı açıklamada, devletin kamu hizmetlerini sağlıklı yürütebilmesi için gerekli altyapıyı sağlama yükümlülüğünü yerine getirmediğini belirtti. 2018 yılından bu yana araç ihtiyacının karşılanması amacıyla ilgili mercilere defalarca başvurulduğunu ancak bugüne dek herhangi bir ihalenin açılmadığını ifade etti.

Bu yılın başında “ihaleye çıkılacak” yönünde verilen sözlerin de tutulmadığını dile getiren Bengihan, “Yine ‘bütçe yok’ gerekçesiyle konu geçiştirildi. Oysa bu hizmetten elde edilen harç gelirleri, araç alımı için kullanılabilir,” dedi.

Ülke genelinde görev yapan 37 tebliğ ve icra memurunun, ekonomik ömrünü tamamlamış, sürekli arızalanan araçlarla çalıştığını belirten Bengihan, bunun hem hizmetin gecikmesine hem de çalışanların iş güvenliğinin tehlikeye girmesine neden olduğunu kaydetti.

Açıklamasında, “Mahkemelerdeki araç eksikliği artık sürdürülemez bir noktaya gelmiştir. Gerekli araçların temini için ivedilikle ihaleye çıkılmalı, kamu hizmetinin etkinliği sağlanmalıdır” çağrısını yapan Bengihan, sorunun çözülmemesi halinde eylemlilik sürecine girilebileceği uyarısında da bulundu.

Bengihan, “Tüm olumsuzluklara rağmen zor koşullarda hizmet veren mahkeme personelinin sesine kulak verilmezse, yaşanan mağduriyetin sorumluluğu bu konuda adım atmayan yetkililerin omuzlarında olacaktır,” dedi.