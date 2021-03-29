Mahkeme emrine uymadı, yeniden tutuklandı

Karısına karşı işlemiş olduğu bazı suçlardan ötürü yargılanarak 2 ay hapis cezası alan ve 12 Mart’ta tahliye olan zanlı M. F. Z., boşanmış olduğu eşini yine rahat bırakmadı.

Polis, zanlının Lefkoşa Aile Mahkemesinden alınan mahkeme emri gereği boşanmış olduğu eşi H.B’nin yanına 200 metre mesafeye kadar yaklaşmaktan men olunmasına rağmen boşanmış olduğu eşinin evine giderek suç işlediğini aktardı.

Zanlının, boşandığı eşinin ikamet ettiği evine giderek, kaldığı dairenin kapısını defalarca çalıp, kapı önünde sözlü rahatsızlık vererek genel rahatsızlık suçunu işlediği ifade edildi.

Lefkoşa'da meydana gelen Koruma Emrine Riayetsizlik ve Genel Rahatsızlık suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı M. F. Z. dün mahkeme huzurunda çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Alparslan Yavuz oyla ilgili bulguları aktardı. Yavuz huzurda bulunan zanlı M. F. Z.’nin 27 Mart 2021 tarihlerinde Lefkoşa'da meydana gelen Koruma Emrine Riayetsizlik ve Genel Rahatsızlık suçlarına methaldar olduğunu söyledi.

Polis, zanlının Lefkoşa Aile Mahkemesinden alınan mahkeme emri gereği boşanmış olduğu eşi H.B’nin yanına 200 metre mesafeye kadar yaklaşmaktan men olunmasına rağmen boşanmış olduğu eşinin evine giderek suç işlediğini aktardı.

Zanlının, boşandığı eşinin ikamet ettiği evine giderek, kaldığı dairenin kapısını defalarca çalıp, kapı önünde sözlü rahatsızlık vererek genel rahatsızlık suçunu işlediğin mahkemeye aktardı.

Polis ayni gün zanlı aleyhine derdest emri temin edildiğini ve 28 Mart 2021 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Alparslan Yavuz zanlının Aralık 2020 tarihinde müştekiyi ciddi şekilde darp ettiğini ve aleyhinde dosya tanzim edilip teminata bağlandığı bilgisini de paylaştı.

Zanlının ayrıca yine müştekiye karşı işlemiş olduğu Rahatsızlık, İtale-i Lisan suçları ve Şiddet Kullanma tehdidi suçu ile ilgili olarak da teminata bağlandığı da belirtildi.

Polis memuru Yavuz işlemiş olduğu bu suçlardan ötürü zanlının yargılanarak 2 ay hapis cezası aldığını ve 12 Mart 2021 tarihinde tahliye olduğunu belirterek davasında hazır olması maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendirerek zanlını davasında hazır olması maksadı ile sabıkalarını da dikkate alarak 1 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.