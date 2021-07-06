Mağusa’nın yasal sakinlerine iadesi için önerge

Büyük Britanya Mağusa Derneği`nin girişimiyle, Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi (AKPA) üyeleri, Mağusa`nın yasal sakinlerine iadesini destekleyen bir kararın kabulü için bir önerge sundu.

Önerge, AKPA`nın en az 20 üyesinin gerekli imzalarını topladı ve muhtemelen Eylül 2021’de Asamblede görüşülecek.

Büyük Britanya Mağusa Derneği Başkanı Dr. Vassilis Mavrou`nun girişimi, AKPA üyesi ve İngiliz İşçi Partisi Milletvekili Geraint Davies tarafından destek buldu.

Önerge, AKPA`nın 21 üyesi, Kıbrıs, Yunanistan, Birleşik Krallık ve diğer ülkelerin temsilcilerinin imzalarıyla sunuldu.

Büyük Britanya Mağusa Derneği, önergenin hazırlanmasındaki değerli yardımlarından dolayı Dora Bakoyiannis`e özel olarak teşekkür etti.

Önergede, Parlamenterler Asamblesinin, Kıbrıs sorununa üzerinde anlaşmaya varılan iki toplumlu, iki bölgeli, tek egemenlik, tek vatandaşlık ve tek uluslararası kimlik, siyasi eşitlik temelinde ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına ve üst düzey anlaşmalara dayalı kapsamlı bir çözüm bulunmasını desteklediğini teyit etmesi isteniyor. Ancak ilgili BM kararlarına rağmen, kentin yasal sakinlerinin Mağusa`ya dönüşünün sağlanamamasına atıfta bulunuyor.

Önergede “Parlamenterler Asamblesinden, Avrupa Parlamentosunun, 26 Kasım 2020 tarihli Maraş kararında Türkiye`nin Maraş’daki yasa dışı faaliyetlerini kınayan ve şehrin kısmi “açılımının” bölünmeleri şiddetlendiren ve kalıcı bölünmeyi pekiştiren, bir çözüm umutlarını zayıflattığı konusundaki uyarılarına katılması isteniyor.

Önergede, BM Genel Sekreteri`nin 11 Şubat 2014 tarihli Ortak Bildiri ve 30 Haziran 2017 tarihli Altı Nokta Çerçevesi ve elde edilen yakınsama temelinde müzakerelerin yeniden başlatılması çağrısının altını çizilerek, Parlamenterler Asamblesinden Türkiye`ye BM Güvenlik Konseyi kararlarına göre hareket etme ve Mağusa`yı yasal sakinlerine iade etme yönünde çağrı yapması, Kıbrıs Cumhuriyeti`nin doğal kaynaklarını tüm Kıbrıs halkının yararına kullanma hakkını yeniden teyit etmesi isteniyor.

Önergede son olarak Avrupa Konseyi üye devletleri, işbirliği yapması ve uluslararası hukuka ve ilgili BM kararlarına aykırı eylemlerden kaçınması için Türkiye’ye baskı uygulamaya çağrılıyor.