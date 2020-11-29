Mağusa’da uyuşturucu, 1 tutuklu

Mağusa’da hintkeneviri tasarrufundan 1 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün gece saat 23.00 sıralarında Mağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından P.O.A.’nın (E-23) kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, yaklaşık 13 gram hintkeneviri türü uyuşturucu bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

Lefkoşa’da hırsızlık

Lefkoşa’da, kaldırım üzerinde bulunan, Ahmet Burak Keşkek'e ait harita ölçme cihazına ait kutu ve içerisinde bulunan aparatların çalınması meselesi ile ilgili yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen F.D.(K-64) ve S.D.(E-45) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.