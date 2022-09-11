Mağusa’da trafik kazası… İki yaya ciddi şekilde yaralandı

Mağusa-İskele Anayolu’nda dün gece, 21 yaşındaki Barış Sungur yönetimindeki EJ 023 plakalı araç ile seyrettiği sırada Lions Garden Düğün Salonu önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada yolun solunda 61 yaşındaki Baydur Göray tarafından park halinde bırakılan RS 256 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce sağa doğru savrulan EJ 023 plakalı araç, o esnada alkollü içki tesiri altında aynı istikamete doğru seyreden 40 yaşındaki Şerif Umut Giritten yönetimindeki LT 148 plakalı aracın sol arka kısmına da çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce sola doğru savrulan LT 148 plakalı araç önce kaldırım taşına, akabinde ise o esnada kaldırım üzerinde yaya olarak durmakta olan yaya 56 yaşındaki Gülünay Bozbay ve yaya 36 yaşındaki Eliz Karaman’a da çarptı.

Kaza sonucu ağır yaralanan yaya Eliz Karaman, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bel kemiği kırığı teşhisiyle müşahede altına alındı. Yaya Gülünay Bozbay ise Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, sağ kaburga kemiği kırıkları ve sağ omuz kırığı teşhisiyle cerrahi serviste müşahede altına alındı. EJ 023 plakalı araç sürücüsü Barış Sungur ve LT 148 plakalı araç sürücüsü Şerif Umut Giritten tutuklandı.