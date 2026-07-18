Mağusa'da sarhoş olup çevreye rahatsızlık veren kişi tutuklandı

Mağusa'da Palm Beach sahilinde 271 miligram alkollü içki tesiri altında çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün saat 15.30 sıralarında Palm Beach sahilinde M.B. (E-57), 271 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada, makul bir mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi.

Söz konusu kişi tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

İkamet izinsiz kaldığı tespit edilen bir kişi tutuklandı

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, 15 Temmuz'da ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde, ülkede yasal statüsü bulunmadığı halde ikamet izinsiz olarak kaldığı belirlenen bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Soruşturma devam ediyor.