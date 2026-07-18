Yasaklı ürünler ele geçirildi

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün saat 15.00 sıralarında, Mağusa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ile Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürlüğü ekiplerince iş yerinde denetim yapıldı.

Denetimde, Yeniboğaziçi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde ülkeye ithali ve satışı yasak olan muhtelif cinsel içerikli malzemeler ile cinsel gücü artırıcı jel bulunarak emare olarak alındı.

İş yeri işletmecisi hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.