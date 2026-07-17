Hristodulidis: İsak ve Solomu dosyasında yeni gelişmeler var

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, 1996 yılında Derinya ara bölgede yaşamını yitiren Tasos İsak ve Solomos Solomu dosyasında yeni gelişmeler olduğunu açıkladı.

Motosikletli anma grubunu Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda kabul eden Hristodulidis, Ağustos 1996’da yaşananların “cinayet” olduğunu belirterek, “Bu dosya kapanmış değildir. Sorumluların hesap vermesi için üzerimize düşeni yapıyoruz” dedi.

Dosyayla ilgili kamuoyuyla paylaşamayacağı gelişmeler bulunduğunu ifade eden Hristodulidis, bu bilgileri yalnızca ailelerle ve kamuoyunun ilgisi dışında paylaşabileceğini söyledi. Açıklamasında, “Bu konuda gelişmeler var ancak şu aşamada bunları kamuoyu önünde dile getirmek doğru olmaz” ifadelerini kullandı.

Hristodulidis, 2008 yılından bu yana İsak ve Solomu’nun anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen motosiklet turunu da takdir ederek, onların anısını yaşatmanın toplum ve devlet açısından bir sorumluluk olduğunu söyledi.

İsak ve Solomu’nun özgürce hareket edilebilen bir ülke için mücadele ettiğini savunan Hristodulidis, onların ideallerinin bugün de yol gösterici olduğunu dile getirdi. Ayrıca, 8 Ağustos’ta Derinya’da düzenlenecek anma etkinliğine motosikletlilerle birlikte katılacağını açıkladı.