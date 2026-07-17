Bakanlar Kurulu'ndan 131 kişiye vatandaşlık
Bakanlar Kurulu, Yurttaşlık Yasası uyarınca belli koşulları yerine getiren ve vatandaşlık bekleyen 131 kişi KKTC vatandaşlığı verildi.
A+A-
Bakanlar Kurulu, Yurttaşlık Yasası uyarınca belli koşulları yerine getiren ve vatandaşlık bekleyen 131 kişi KKTC vatandaşlığı verildi.
Kararlar, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Vatandaşlığı onaylanan kişiler şöyle:
- Barış Ziba
- Leyla Sezginer
- Dr. Erman Balıkçı
- Nimet Aslan
- Esma Avunç
- Hatice Yanar
- Nisan Alin Sarı
- Elif Durmaz
- Eylem Bayır
- Esra Biricik
- Umut Birsen
- Ömer Akın
- Emine Nur Gezer
- Deniz Çakmaz
- Hayriye Karalar
- Selma Tokgöz
- Mustafa Bozoğlan
- Eylem Binbay
- Esra Özbay Personn
- Aelike Hayta
- Aslı Metekol
- Hayriye Karakaya
- Ozan Kırtay
- Günay Kirez
- Abdulkadir Karadağ
- Feryal Milli
- Onur Kıcalı
- Seyfi Gök
- Serdal Yıldırım
- Mustafa Göktaş
- Engin Aener
- Levent Uzun
- Toghrul Abbasov
- Seval Noyan
- Mehmet Nuri Muhtar
- Ayşegül Acar
- Kadriye Beyazıt
- Özkan Kocakara
- Tayyip Gökkaya
- Davut Gürses
- Zeki Yoldaş
- Şefik Çek
- Ahmet Pilatin
- Recai Doğru
- İbrahim Yalçın
- Hatice Benis Sabır
- Leman Beste Ezgi
- Defne Yeniköşker
- Abdulgani Can Horuz
- Özcan Aydın
- Merve Noyan
- Halil İbrahim Düzgören
- Asena Veziroğlu
- Yağmur Seyis
- Erhan Sezer
- Celal Göçer
- Tahir Timsar
- Nezhmie Nedzhatin Kabil
- Esra Aydın
- Daria Bgantseva
- İbrahim Doğru
- İpek Açıkgöz
- Mehmet Kurban
- Doç. Dr. Fazlı Levent Umur
- Nazlıcan Ay
- Pelin Derun
- Dumitru Cebotari
- Yasemin Akgül
- Vahit Doğu Erdener
- Nursen Bulut
- Selin Tursun
- Fazal Malik
- Sükriye Önlen
- Tayfun Bayın
- Mehmet Şahin
- Nigara Hallyyeva
- Cihan Avunduk
- Ayhan Avunduk
- Sra Bahram Vala
- Irmak Umut Güler
- Dr. Hilal Horozoğlu
- Ceyhun Irmakcan
- Oğuz Seçmen
- Gizem Okşar
- Mustafa Kırar
- Nuran Ataçay
- Suaya Bayrakçı
- Prof. Dr. Elif İjlal Çekirdekçi
- Meryem Asla
- Tolga Ereli
- Ali Can Haddur
- Adem Seçen
- Cansu Hızarcı
- Semiha Budak
- Yhlas Karayev
- Yakup Dolğun
- Neşe Ormancı
- İlyas Özkıvanç
- Abdullah Yüksek
- Emir Ali Güler
- Feyzullah Özkıvanç
- Beytullah Deniz
- Emine Yılmaz
- Fulya Şanverdi
- Zeynep Güneri İzol
- Nisa Dila Güder
- Dilşad Güder
- İlknur Karabıyıklı
- Prof. Dr. Lütfi Eroğlu
- Gürkan Öztürk
- Meryem Bayraktar
- Natallia Blakhotsina
- Arif Koç
- Toprakcan Orcan
- Alina Musaieva
- Mudasser Siddique
- Sultan Kara
- Özlem Rodoplu
- Hasan Aras
- Tayfun Yıldırım
- Seyed Amir Hossein Mir Sharafi
- Giulnaza Bazarova
- Enes Taçoral
- Erden Miray Yazgan
- Ercan Gülden
- Hamza Taşan
- Hüseyin İpekçioğlu
- Cemil Çiçek
- Halil İbrahim Güleç
- Orhan Erdem
- Prof. Dr. Ali Aydın
Bu haber toplam 716 defa okunmuştur