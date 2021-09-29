Mağusa’da ölümlü kaza

Mağusa’daki trafik kazasında 62 yaşındaki Ali Barışer hayatını kaybetti.

Ali Barışer yönetimindeki araç yoldan çıktı, park halindeki bir başka araca çarptı.

Trafik kazası saat 17:30 sıralarında, Mağusa'da, eski sosyal konutlar bölgesi Abant Sokak’ta yaşandı.

Polise göre Gazimağusa'da sakin Ali BARIŞER (E-62), yönetimindeki PF 970 plakalı salon araç ile Sincan Sokak yol kavşağına geldiğinde, süratli ve dikkatsiz bir şekilde kavşakta durmadan karşıya geçtiği esnada, direksiyon hakimiyetini kaybedip önce kaldırım ile beton sete çarpıp havalandıktan sonra park halinde bulunan salon araca çarptı.

Kaza sonucu Ali BARIŞER olay yerinde yaşamını yitirdi.