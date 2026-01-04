Mağusa ve Gönyeli’de ani ölüm

Mağusa’da bir mağazada rahatsızlanan Hasan Aşaroğlu ile Gönyeli’de ikamet eden Bahtıyar Nepesov hayatını kaybetti.

Polisten verilen bilgiye göre, Mağusa’da sakin 52 yaşındaki Hasan Aşaroğlu, dün saat 10.00 sıralarında müşteri olarak bulunduğu mağazada rahatsızlandı. Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Aşaroğlu, daha sonra Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aynı gün Gönyeli’de sakin 62 yaşındaki Bahtıyar Nepesov ise, saat 13.30 sıralarında ikametgâhında yaşamını yitirmiş halde tespit edildi.

Aşaroğlu’nun ve Nepesov’un kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı bildirilirken, her iki olayla ilgili polis soruşturmasının sürdüğü kaydedildi.

Tarihsever’in ölüm sebebi “kalp damar hastalığı”

Öte yandan, Güzelyurt’ta 2 Ocak’ta kalmakta olduğu ikametgâh içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren 78 yaşındaki Mehmet Tarihsever’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp damar hastalığı” sonucu olduğu tespit edildi.