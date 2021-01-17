Mağusa Limanı'nda bir tırda 11 mülteci bulundu
Mağusa Limanı’nda bu sabah bir tır araç içerisinde gizlenmiş toplam 11 mülteci tespit edildi.
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Mağusa Limanı’nda bu sabah bir tır araç içerisinde gizlenmiş toplam 11 mülteci tespit edildi.
Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan H.İ.Ç. (E-22) tutuklandı.
Soruşturma devam ediyor.
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Etiketler : mülteci, polis basın bülteni