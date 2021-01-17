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Mağusa Limanı'nda bir tırda 11 mülteci bulundu

Mağusa Limanı'nda bir tırda 11 mülteci bulundu

Mağusa Limanı’nda bu sabah bir tır araç içerisinde gizlenmiş toplam 11 mülteci tespit edildi.

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Mağusa Limanı’nda bu sabah bir tır araç içerisinde gizlenmiş toplam 11 mülteci  tespit edildi.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan H.İ.Ç. (E-22) tutuklandı.
Soruşturma devam ediyor.

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