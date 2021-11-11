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Mağusa Belediyesi’nde uyarı grevi

Mağusa Belediyesi’nde uyarı grevi

Mağusa Belediyesi çalışanları maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle bugün 4 saatlik uyarı grevi yaptı.

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Mağusa Belediyesi çalışanları maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle bugün 4 saatlik uyarı grevi yaptı.

Mağusa Belediyesi’nde örgütlü Mağusa Genel İş Sendikası, çalışanların Ekim ayı maaşları ve ek mesailerinin ödenmemesi nedeniyle, bugün 08:00-12:00 saatlerinde Mağusa Belediyesi’nde greve gitti.

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