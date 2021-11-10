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Mağusa Belediyesi’nde bir grev daha

Mağusa Belediyesi’nde bir grev daha

Mağusa Belediyesi’nde çalışanlar yeninden greve gidiyor.

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Mağusa Belediyesi’nde çalışanlar yeninden greve gidiyor. Mağusa Belediyesi’nde örgütlü Mağusa Genel İş Sendikası, çalışanların Ekim ayı maaşları ve ek mesailerinin ödenmemesi nedeniyle, yarın 4 saatlik uyar grevi yapacak.

08:00-12:00 saatlerinde Mağusa Belediyesi’nde greve gidecek sendika üyelerini de ortak mücadeleye çağırdı.

 

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