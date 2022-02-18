Mağusa Belediyesi’nde eylem büyüyor

Mağusa Türk Genel İş Sendikası, Mağusa Belediyesi’ne yapılan 32 kişilik geçici işçi istihdamını protesto etmek ve Belediyedeki sıkıntıları bir kez daha gündeme getirmek için dün başlattığı uyarı grevini bugün de sürdürüyor.

Dünkü grev ve talepleri doğrultusunda hiçbir gelişme yaşanmadığı için bugün de devam etme kararı aldıklarını belirten Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Doğan Özüşen, “Bugün de saat 14.00’e kadar eylemdeyiz. Taleplerimize hiçbir yanıt alamadık, hiçbir gelişme yok” dedi.

Belediye önünden Anıt Çemberi’ne doğru yürüyüş yaptıklarını ifade eden Özüşen, hak arayışına devam edeceklerini kaydetti.

Neler yaşanmıştı?

Mağusa Türk Genel İş Sendikası, Mağusa Belediyesi’ne yapılan 32 kişilik geçici işçi istihdamını eleştirmek ve Belediyedeki sıkıntıları bir kez daha gündeme getirmek için dün uyarı grevi yapmıştı.

GAMABEL personelinin Ocak maaşlarının yatırılmaması, 2021 yılına ait ek mesailerin ödenmemesine rağmen istihdamın devam ettiğini belirten Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Doğan Özüşen, belediyenin giderek daha da zora sokulduğunu ifade etmişti.

Sendika Yönetim Kurulu dün 08.00-15.00 saatleri arasında belediye önünde grev yapmıştı. Greve çalışanlar da destek vermişti.

Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Doğan Özüşen, yaptığı açıklamada, grevin amacının sadece

parasal konular ve maaş alamamak olmadığının altını çizerek, Belediye idaresinin tedbir almak yerine ek istihdam yapmanın yollarını aradığını savunmuştu.

Özüşen, bu durumun belediyeye ek külfet yarattığı, tüm çalışanların geleceğini ateşe atmak anlamına geldiğini ve ‘zaten durmak üzere olan hizmetlerin hiç verilememesi’ anlamına geldiğini kaydetmişti.

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