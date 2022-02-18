Mağusa Belediyesi’nde uyarı grevi: “Sistemli savurganlık ve kötü yönetim”

YENİDÜZEN- Özel

Mağusa Türk Genel İş Sendikası, Mağusa Belediyesi’ne yapılan 32 kişilik geçici işçi istihdamını eleştirmek ve Belediyedeki sıkıntıları bir kez daha gündeme getirmek için uyarı grevi yaptı.

GAMABEL personelinin Ocak maaşlarının yatırılmaması, 2021 yılına ait ek mesailerin ödenmemesine rağmen istihdamın devam ettiğini belirten Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Doğan Özüşen, belediyenin giderek daha da zora sokulduğu ifade etti.

Sendika Yönetim Kurulu dün 08.00-15.00 saatleri arasında belediye önünde grev yaptı. Greve çalışanlar da destek verdi.

Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Doğan Özüşen, yaptığı açıklamada, grevin amacının sadece

parasal konular ve maaş alamamak olmadığının altını çizerek, Belediye idaresinin tedbir almak yerine ek istihdam yapmanın yollarını aradığını savundu.

Özüşen, bu durumun belediyeye ek külfet yarattığı, tüm çalışanların geleceğini ateşe atmak anlamına geldiğini ve ‘zaten durmak üzere olan hizmetlerin hiç verilememesi’ anlamına geldiğini kaydetti.

Belediyenin çalışanına ödemekle yükümlü olduğu ve ödeyemediği rakamlara da yer verilen açıklamada, özetle şunlar ifade edildi:

31 Ocak itibarıyla ödenmeyen aylık maaşlar 15 Şubat’ta ödendi. Buna karşın ödenmeyen onbeşlik maaşlar 863 bin TL,

Geçicilerin kesilen yan hakları 700 bin TL,

14 aylık mesailerin toplamı 1,500 milyon TL,

Gamabel personeli için 850 bin TL

Emekliye çıkan belediye çalışanlarının zor durumda bırakılması,

Gama-Bel personelinin Ocak ayı maaşlarının halen daha ödenmemesi

Mağusa Türk Genel İş Sendikası tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Mağusa Türk Genel İş Sendikası Yönetim Kurulu olarak bugün (17.2.22) tarihi itibarıyla belediye önünde toplanmamız ve grevimizin amacının sadece parasal konular ve maaş alamamak olmadığını belirtmek istiyoruz. Aylarca adeta sistemli bir şekilde devam eden savurganlık ve kötü yönetimin sonucu olarak bugün Belediyemiz maaş ödeyemeyecek duruma getirildi. Sorunun kaynağına dönük en küçük tasarruf ve ekonomik tedbir alındığını, ödemelerin düzene gireceğine dair ufukta bir ışık olduğunu görebilmeyi çok umut ettik ancak bu beklentimizin her geçen gün beyhude bir bekleyiş olduğunu acı gerçeklerle yaşıyoruz. Hangi hesaplar içinde olduğu bilinmeyen akıl ve mantık dışı uygulamalarla bizleri her geçen gün daha da şaşırtan idare tedbir almak yerine ek istihdam yapmanın yollarını aramaktadır.

Belediyeye yapılan her yeni istihdam Belediyenin üzerine yüklenen ek külfet demektir, aynı zihniyetle devam edilmesi halinde tüm çalışanların geleceğini ateşe atmak demektir, zaten durmak üzere olan hizmetlerin hiç verilememesi demektir. 31 Ocak itibarıyla ödenmeyen aylık maaşlarımız 15 Şubat’ta ödenmiş, halen 15’lik maaşların ödenmemiş olması bizi derinden etkilemektedir. İdarenin sendikamız ile mesailerle ilgili yaptığı taahhütnamede geriye düşüldüğünü, buna rağmen her zaman sendika olarak iyi niyetimizi gösterdiğimiz aşikârdır. Bugün itibarıyla Belediyenin çalışanına ödemekle yükümlü olduğu miktarlar şunlardır: “Onbeşlik maaşlar 863 bin TL, geçicilerin kesilen yan hakları 700 bin TL, 14 aylık mesailerin toplamı 1,500 milyon, Gamabel personeli 850 bin TL.”

Kıdem tazminatlarının mahkeme yoluyla verilmesi emekliye çıkan belediye çalışanlarını da zor durumda bırakmaktadır. Emeklilerin ödenmeyen ikramiyelerinin mahkeme yoluyla ödenmek zorunda olmasının ceremesini bu çalışan ödememelidir. Gama-Bel personelinin Ocak ayı maaşlarının halen daha ödenmemesi de krizin daha da büyük olduğu göler önüne sermektedir, bizlerle aynı işi yapan iş arkadaşlarımızın maaş alamaması kabul edilebilir değildir.”