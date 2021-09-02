Gazimağusa Belediyesi çalışanları bugün itibariyle, süresiz greve girdi. 20 aydır ödenmeyen maaşları için greve giden çalışanlar, “haklarımızı istiyoruz” dedi.

Mağusa Türk Genel-İş Sendikası asbaşkanı Ayşegül Sakallı, belediye personeli olarak bu sabah itibariyle süresiz greve girdiklerini ve taleplerine cevap alana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi. 20 aydır ek mesai ve maaşların ödenmediğini belirten Sakallı şöyle devam etti: “Sabahtan beri buradayız, işverenimizin isteklerimize cevap vermesini istiyoruz ancak henüz hiçbir adım atmadı. Bir an önce görüşüp hakkımızı almak istiyoruz”.

Sendika yönetim kurulunun eylem planı belirleme hazırlığında olduğunu ifade eden Sakallı, “haklarımızı alana kadar grevi sonlandırmayacağız” şeklinde konuştu.

Mağusa Belediyesi’nde SÜRESİZ GREV!