Maduro’yu yakalayan ABD’nin gizli gücü. Delta Force nedir? Kimleri yakaladı?

ABD ordusunun en gizli özel birliklerinden biri olan Delta Force, Venezuela lideri Nicolas Maduro’nun yakalanmasıyla yeniden gündeme geldi. Delta Force nedir, nasıl kuruldu ve hangi operasyonları yürüttü?

ABD'NİN EN GİZLİ GÖREV GÜCÜ

ABD ordusunun en seçkin ve en gizli birliklerinden biri olan Delta Force, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yakalanmasıyla yeniden dünyanın gündemine geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Maduro ve eşi Cilia Flores’in yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını doğruladı. Operasyon sırasında Venezuela’nın başkenti Karakas başta olmak üzere çeşitli bölgelerde patlamalar duyulduğu, ABD güçlerinin kritik hedeflere yönelik askeri saldırılar düzenlediği bildirildi.

Söz konusu operasyon, ABD’nin en özel ve gizli görev birimi olan Delta Force tarafından gerçekleştirildi.

DELTA FORCE NASIL KURULDU?

Delta Force, 1977 yılında kuruldu ve Kuzey Carolina’daki Fort Bragg üssünde konuşlandı. Resmi adıyla 1. Özel Kuvvetler Operasyonel Müfrezesi–Delta olarak bilinen birlik, ABD Kara Kuvvetleri Özel Harekat Komutanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteriyor.

Birliğin yapısı, İngiliz Özel Hava Servisi SAS örnek alınarak oluşturuldu. Birliğin kurucusu Albay Charles Beckwith, daha önce SAS ile birlikte görev yapmıştı.

Delta Force’un son derece gizli bir yapıya sahip olması nedeniyle zaman zaman farklı adlarla anıldığı da biliniyor.

DELTA FORCE'UN GÖREV ALANI NEDİR?

Delta Force, son derece yüksek risk içeren ve stratejik öneme sahip operasyonlarda görev alıyor.

Birliğin temel uzmanlık alanı terörle mücadele, rehine kurtarma, üst düzey hedeflerin yakalanması ya da etkisiz hale getirilmesi ve gizli keşif faaliyetleri olarak öne çıkıyor.

Birim aynı zamanda üst düzey devlet yetkililerinin yakın korumasında ve harp alanlarında da görev yapabiliyor.

ASKERLER İLERİ DÜZEY EĞİTİMLER ALIYOR

Delta Force mensupları keskin nişancılık, yakın mesafe çatışma, patlayıcı kullanımı ve gizli giriş teknikleri konusunda ileri düzey eğitim alıyor.

Uçaklar, gemiler, trenler ve kara araçları üzerinde operasyon yapabilecek şekilde yetiştirilen birlik, her türlü ortamda hızlı müdahale kapasitesine sahip.

OPERASYONEL YAPI

Delta Force, dört ana filodan oluşuyor. Bu filoların her biri, keşif ve keskin nişancı görevlerini yürüten unsurlar ile doğrudan taarruz ve baskın görevlerini üstlenen timlerden meydana geliyor.

Bu yapı, birliğin aynı anda farklı bölgelerde çok sayıda yüksek riskli operasyon yürütmesine imkan tanıyor.

BİLİNEN DELTA FORCE OPERASYONLARI

Delta Force’un yürüttüğü operasyonların büyük bölümü gizlilik gerekçesiyle kamuoyuna açıklanmıyor. Ancak yıllar içinde bazı görevler kamuoyuna yansıdı.

Birimin ilk görevi 1979 İran rehine krizi sırasında gerçekleşti. İran'ın başkenti Tahran'daki ABD büyükelçiliğinde 53 Amerikalı diplomat ve vatandaş rehin alındı.

Kartal Pençesi Operasyonu olarak adlandırılan Delta Force'un görevi, büyükelçiliğe saldırmak ve rehineleri kurtarmaktı. Ancak, bu girişim başarısızlıkla sonuçlandı.

Grenada’daki Urgent Fury Operasyonu, Somali’deki Gothic Serpent Operasyonu ve 2001 sonrası Usame bin Ladin’e yönelik operasyonlar da arasında yer alıyor.

Delta Force ayrıca 2003 yılında Irak'ta Saddam Hüseyin'in yakalanmasında ve DAEŞ lideri Ebu Bekir el-Bağdadi’ye yönelik baskında da görev aldı.