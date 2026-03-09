“Maddi zorluklardan dolayı bu suçu işledim”

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde 25 gram “hintkeneviri alma, tasarruf,” 8 gram “hintkeneviri verme” ve “KKTC’de izinsiz ikamet etme” suçlarından yargılanan Stanley Izikuwcu Onyema hakkındaki dava bugün karara bağlandı.

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Gülay Uğur’dan oluşan mahkeme heyetinin huzurunda görüşülen davada sanık itham edildiği tüm suçları kabul etti.

Avukatı olmayan sanık, karar duruşmasında söz hakkı alarak, savunma yaptı. Sanık, pişman olduğunu, kirasını ödeyemediğini, maddi zorluklardan dolayı bu suçu işlediğini ifade etti.

Sanığın beyanlarının ardından mahkeme başkanı Cemaller kararı okudu.

Başkan, sanığı kendi ikrarı, İddia Makamı tarafından ileri sürülen olgu ve emareler ışığında aleyhlerine getirilen davalardan suçlu bulup mahkûm ettiklerini açıkladı. Başkan, 13 Kasım 2025 tarihinde sanığın Lefkoşa’daki evinde aramada 16 gram hintkeneviri türü uyuşturucu ve 3 bin TL nakit para ele geçirildiğini söyledi. Başkan, tutuklanan sanığın ifadesinde 10 Kasım 2025 tarihinde WhatsApp’tan iletişim kurduğu bir şahıs aracılığıyla Lefkoşa’da bir konumdan 30 paket olarak 25 gram uyuşturucu aldığını, 8 gramını satarak, 3 bin TL kazanç elde ettiğini açıkladı. Başkan, sanığın uyuşturucu ticareti yapmasını aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini belirtti. Başkan, uyuşturucunun külliyatlı miktarda olmamasın, en hafif türlerden olmasını, sanığın pişman olup, sabıkasız olmasını ise lehine değerlendiklerini belirtti. Başkan Cemaller, sanığı 1 yıl 6 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.