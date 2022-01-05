Maaşlara borç, ‘Külliye’ye 586 Milyon TL’ tepkisi

Derya ULUBATLI

Yapılması planlanan Külliye için Türkiye kaynaklı tüm kalemlerin toparlandığı ve bu kalemlerle 586 Milyon TL’lik bir kaynak yaratıldığı iddia edildi, Maliye’ye yakın kaynaklar bunun bir bütçe olarak belirlendiğini doğrularken, Başbakan Faiz Sucuoğlu iddiayı yalanladı.

Temmuz 2021’de TC Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ‘müjdelenen’, Cumhurbaşkanlığı ve Meclis binasını içerisinde barındırması planlanan Külliye yapısı için kolların sıvandığı, bütçe için çalışmaların başladığı iddia edildi. Ülkenin ekonomik darboğazda olduğu, maaş ödemeleri için yüksek miktarda borçlanmalara gidildiği ve birçok kurumun maddi sıkıntıya girdiği böylesi bir dönemde gündeme gelen iddia farklı kesimlerden tepki çekti, YENİDÜZEN haber üzerine yetkililere ulaştı.

Maliye onayladı, Sucuoğlu yalanladı

Ses Kıbrıs’ın haberi üzerine gündeme gelen iddia ile ilgili Maliye Bakanlığı’na yakın kaynaklar, bunun ilgili projenin önünü açmak, gerekli işlemleri başlatmak ve ihaleye çıkabilmek için bütçede ayrılmış bir ödenek olduğunu ancak henüz nakit paranın söz konusu olmadığını aktardı.

Aynı kaynaklar, bu bütçenin 2021 mali yılı dahilinde verildiğini ancak bu yıl kapanmak üzere olduğu için bütçenin 2022’ye aktarılmasını veya 2022’de Külliye için yeni bir bütçe çıkarılmasını beklediklerini de kaydetti.

Öte yandan Başbakan Sucuoğlu şu an için böyle bir kaynağın olmadığını, böyle bir para aktarımının da yapılmadığını savundu.

Sucuoğlu, “ileride ne olur bilemem ama şu an için böyle bir bütçe söz konusu değildir. Gelen para sadece 670 milyondur, onlar da savunma ve cari hesaplara gidiyor”.

Tepkilerden bazıları…

BES: “Gittikçe fakirleştiğimiz bu dönemde Külliye için bütçe ayırmak kabul edilemez”

Belediye Emekçileri Sendikası yaptığı basın açıklamasında, halkın giderek fakirleştiği, ekonomik krizin tavan yaptığı, alım gücünün düştüğü, belediyelerin çöktüğü, kurumların iflasın eşiğine geldiği ve maaşların ‘bir lütufmuş gibi’ ödendiği bu dönemde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Külliye yapılması için bütçe ayrılmasının “kabul edilemez bir davranış” olduğunu savundu.

Toplumdaki önceliğin Külliye olmadığını dile getiren BES, Tatar’ın bu bütçeyi reddetmesi gerektiğini söyledi. BES açıklamasında, “Sayın Cumhurbaşkanı Tatar derhal ‘ben bu bütçeyi kabul edemem’ deyip ayrılan bütçeyi reddetmeli ve halkın ihtiyacı olan yönde adımlar atmalıdır. Bu ülkenin önceliği Külliye değildir” ifadelerini kullandı.

Harmancı: “Altyapıdan kesildi, saray yapımına aktarıldı…”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bütçe haberini kınadı, “halk işsizlikten kıvranırken Külliye için 586 Milyon TL bulundu” dedi. Erdoğan’ın ‘müjde’ açıklamasına gönderme yaparak sözlerine “Müjdemi isterim” şeklinde başlayan Harmancı şöyle devam etti: “İnsanlar açken, işsizlikten kıvranırken, banka borçlarını çevirebilmek için her türlü zorlukla mücadele ederken, tüm sağlık altyapısı çökmüşken ve elektrik kurumumuz batarken külliye için tam 586 MİLYON bulunarak aktarıldı. Altyapıdan kesildi, önceliklerinden kesildi ve saray yapımına aktarıldı. Dönemin şartları sizi oraya üfürebilir ama tarih sizi halk inim inim inlerken bütçede halkın ihtiyaçları için ayrılmış kaynakları yiyen ve sırf bu projeyi Sn. Erdoğan söylediği ve ısrarla istediği için korkusundan konuşamayan bir aciz olarak hatırlayacak”.

Eleştirisini bir şiirle kapatan Harmancı şunları yazdı: “Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin, Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin! Bu harmanın gelir sonu, kapıştırın giderayak! Yarın bakarsınız söner bugün çıtırdayan ocak!”

Bengihan: “Külliye’nin konuşulması dahi söz konusu olmamalı”