‘Maaş ve ek mesai ödenmiyor, istihdam devam ediyor’

Mağusa Türk Genel İş Sendikası, Mağusa Belediyesi’nde GAMABEL personelinin Ocak maaşlarının yatırılmaması, 2021 yılına ait ek mesailerin ödenmemesine rağmen istihdamın devam ettiğini açıkladı, uyarı grevi kararı aldı.

Sendika Yönetim Kurulu yarın 08.00-15.00 saatlerinde yapacağı grev kararını, belediye yönetimine de yazılı olarak iletti.

Kararda şu ifadelere yer verildi; Mağusa Türk Genel İş Sendikası Yönetim Kurulu olarak,

2021 tarihinden itibaren ödenmeyen ek mesailer, 15’lik maaşların zamanında ödenmemesi, geçici personelin geriye kalan haklarının ödenmemesi, GAMABEL personelin ödenmeyen Ocak maaşları ve tüm bunlara rağmen devam eden istihdamlar nedeniyle 08.00-15.00 saatleri arasında uyarı grevi kararı alınmıştır.”

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