“Maaş ödeyemeyen’ Mağusa Belediyesi’nde  32 yeni istihdam”

Mağusa Türk Genel İş, ‘maaş ödeme sıkıntısı’ ile gündeme gelen Mağusa Belediyesi’ne 32 yeni istihdam yapıldığını açıkladı.

Mağusa Türk Genel İş Sendika Başkanı Doğan Özüşen, beş gün önce Belediye yönetimi tarafından 32 kişinin geçici kadroyla istihdam edildiğini belirterek, bu duruma tepki gösterdi.

32 kişilik yeni istihdamı eleştiren bazı Belediye Meclis Üyeleri de bu durumu “Popülist seçim yatırımı” olarak değerlendirdi.

Mağusa Türk Genel İş Sendika Başkanı Doğan Özüşen:

“Gerekli ödemeler yapılmazsa tüm yasal hak ve eylemleri uygulamaya koyacağız”

Beş gün önce geçici kadroyla belediye bünyesine 32 kişilik yeni istihdam yapıldığını ifade eden Mağusa Türk Genel İş Sendika Başkanı Doğan Özüşen, maaş ödeme sıkıntısı yaşayan belediyenin bu girişimini eleştirdi.

Belediyeye yapılan istihdamlara karşın çalışanlara hala 6 banka ve ek mesai ödemelerinin yapılmadığını, bugün ödenmesi beklenen ‘15 Şubat onbeşlik maaşlarının’ bu şartlar altında ödenmesinin de mümkün olmadığını savundu.

Maaş alıp-alamama sıkıntısı çeken, ek mesaileri ödenmeyen çalışanları huzursuz ettiğini belirtti.

Özüşen, “Çalışanlarımızın hem maddi hem de manevi anlamda yaşadıkları huzursuzluklar tahammül sınırlarını aşmıştır” dedi.

Çalışanların haklarının gününde ve eksiksiz olarak ayni anda ödenmediğini kaydeden Özüşen, bu durumun çalışanları ekonomik olarak yıpratmakta ve ekstra faiz yükü altında bırakmakta olduğunu ifade etti.

Dün itibariyle halen 6 banka ve ek mesai ödemelerinin yapılmadığını kaydeden Özüşen, bugün ödenmesi beklenen 15 Şubat onbeşlik maaşlarının bu şartlar altında ödenmesinin de mümkün olmadığını savundu.

Gerekli ödemelerin acilen yapılmasını talep eden Özüşen, aksi durumda çalışanların sendikadan beklentileri doğrultusunda gereken tüm yasal hak ve eylemleri uygulamaya koyacaklarını belirtti.

Özüşen, söz konusu açıklamayı, yazılı olarak dün Mağusa Belediyesi’ne ileterek taleplerini anlattı.

Mağusa Belediyesi’ne iletilen yazılı açıklama şöyle:

“28 Mayıs 2021 tarihinde sendika yönetimi olarak göreve geldiğimiz tarih ’den itibaren gerek yazılı gerek sözlü olarak sizden ilk talebimiz, çalışanlarımızın haklarının gününde ve eksiksiz olarak ayni anda ödenmesiydi.

Bunun bizim kırmızı çizgimiz, sizinse birinci derece göreviniz olduğunu belirtmiştik.

Bugün 14 Şubat 2022 tarihi itibarı ile maaşların gününde ödenmemesi, ek mesai ödemelerinin verdiğiniz yazılı taahhütname ’ye rağmen yerine getirilmemesi, geçici personellerimizin sendikal haklarının taksitlendirilmesi çalışanlarımızı ekonomik olarak yıpratmakta ve ekstra faiz yükü altında bırakmaktadır. Bugün itibarıyla halen 6 banka ve ek mesai ödemeleri yapılmamıştır.15 Şubat onbeşlik maaşlarının yarın ödenmesi de bu şartlar altında mümkün görülmemektedir. On gün önce ekonomik sıkıntılar bahane edilerek geçici personellerimizin sendikal hakları tartışılırken, beş gün önce geçici kadroyla belediye bünyesine alınan 32 kişilik yeni istihdamlar çalışanlarımızı huzursuz etmiştir. Tüm bu gelişmeler neticesinde çalışanlarımızın hem maddi hem de manevi anlamda yaşadıkları huzursuzluklar tahammül sınırlarını aşmıştır.

Sendika yönetimi olarak 1 Şubattan itibaren bazen günde 3-4 sefer görüşmemize ve talep ettiğiniz süreleri vermemize rağmen maalesef verdiğiniz sözleri yerine getiremediğinizi üzüntüyle görmekteyiz.

Artık çalışanlarımızın daha fazla mağdur olmamalarını ve gerekli ödemelerin acilen yapılmasını talep eder, aksi durumda çalışanlarımızın sendikamızdan beklentileri doğrultusunda gereken tüm yasal hak ve eylemleri uygulamaya koyacağımızı bildirir, çalışmalarınızda başarılar dileriz.”

CTP Belediye Meclis Üyesi Erhun Şahali:

“Ekonomik bir batakta, kronik bir çıkmazdayız”

Mevcut personelini ödemekte güçlük çeken belediyeye yeni istihdam yapıldığını belirten CTP Belediye Meclis Üyesi Erhun Şahali, 3 yılı aşkındır belediyenin şeffaf veri paylaşımı yapmadığını anlattı, bunun kabul edilemez bir durum olduğunu kaydetti.

Belediye yönetiminin her ay avans talebinde bulunduğunu dile getiren Şahali, bunu ‘gelecekten çalma’ olarak değerlendirdi.

Farklı birimlere 32 yeni istihdam yapıldığını anlatan Şahali, bu durumla ilgili de “Popülist seçim yatırımı” eleştirisinde bulundu.

Şahali, özetle şunları dile getirdi:

“Sendika üzerinden bilgi alabiliyoruz, 3 yılı aşkındır belediyenin şeffaf veri paylaşımı zaten olmadı. Ekonomik bir batakta, kronik bir çıkmazdayız. Her ay avans talebi ile karşımızdalar, bu gelecekten çalmaktır.

Maaşları denkleştiremiyor, derin bir çıkmaz, ekonomik bir batakta çabalıyoruz.

Mevcut çalışanları ödeyemezken hala istihdama devam ediliyor, bunlar popülist seçim yatırımıdır.

Farklı birimlere 32 yeni istihdam yapıldı. Remondis şirketi belediye ile sözleşmesini fes etti, oradaki beş kişi belediyede farklı birimlere atandı.”