“İlk kez herhangi bir yolu kapatmadan atlatmayı başardık”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Meteoroloji Dairesi’nden Lefkoşa’ya 1 saat içerisinde 35 kg yağış düştüğü bilgisini aldıkları bilgisini paylaştı, “ilk an sorunları yaşansa da genel olarak bu orandaki bir yağışı yapılan çalışmalar neticesinde ilk kez herhangi bir yolu kapatmadan atlatmayı başardık” dedi.

Harmancı’nın açıklaması şöyle:

“Kısa sürede yapan bu yağış rutin dönemlerde yolların kapanmasına ve araç trafiğini oldukça aksatırken ilk kez hiç bir yolumuzun kapanmadığı bir yağış yaşadık.

Sanayi bölgesinde ( Doktoroğlu önü ) henüz tamamlanmamış hattımız mevcut hali ile bile çok iyi bir çalışma sergiledi. Diğer yaptığımız tüm çalışmaların da verimini aldık. Sanayi projesi tamamlanınca bir dokunuş da Başbakanlık ışıklarına yapılacak. Elbette kısa süreliğine bazı ilk an sorunları yaşansa da genel olarak bu orandaki bir yağışı yapılan çalışmalar neticesinde ilk kez herhangi bir yolu kapatmadan atlatmayı başardık.”