Kısa süreli yağmur etkili oldu

Lefkoşa bölgesinde etkili olan kısa süreli yağmur nedeniyle bazı yerleri su bastı, yollar yine göl oldu, sürücüler zor anlar yaşadı…

Her kış etkili yağmurlarla ortaya çıkan manzara, bugün de değişmedi. Bazı yollar sular altında kaldı, trafik akışı yavaşladı.

Lefkoşa Samanbahçe’de hizmet veren The İskemleci isimli mekan sular altında kalırken, sokakta yürünmez oldu.

Bazı kamu okullarının bahçesinin sular altında kaldığı öğrenildi. Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki birçok sokakta ise yine bilindik manzaralar yaşandı.

Kıbrıs’ın güneyinde Meteoroloji Dairesi bu sabah saatlerinde yoğun yağış beklendiği konusunda uyarmış, fırtına ve sağanak gerekçesiyle bugün için ‘sarı alarm verildiğini’ duyurmuştu.

Ayrıntılar az sonra