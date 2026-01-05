Limasol’da kültür-sanatın kalbi bu yıl da Rialto Tiyatrosu’nda atacak

Limasol’un başlıca kültür-sanat merkezlerinden Rialto Tiyatrosu 2026 yılına da hızlı bir giriş yapıyor. Ocak ayında sinemadan tiyatroya, müzikten kukla tiyatrosuna uzanan birçok etkinlik yine Rialto sahnesinde olacak.

7 Ocak Çarşamba, saat 20:30 …… Bugonia – (ABD, 2025) 15+,Yönetmen: Yorgos Lanthimos. Senaryo: Will Tracy, Jang Joon-hwan. Sinematografi: Robbie Ryan. Oyuncular: Emma Stone, Jesse Plemons, Aidan Delbis. Ücret: € 8

9 Ocak Cuma, saat 20:30 …… The Glass Menagerie (Tennessee William) Theatro Dentro ve Open Arts (12+) Yönetmen: Thanasis Georgiou,Oyuncular: Sophia Kalli, Andreas Koutsoubas, Maria Konstantinou, Thanasis Georgiou, Stavros Dimopoulos. Dil:Yunanca, ücret: € 15

10 Ocak Cumartesi, saat 20:30 …… Milk – Vasilis Katsikonouris( Lexi Theatre)

Yönetmen: Marina Vronti. Oyuncular: Christina Pavlidou, Andreas Papamichalopoulos, Vassilis Charalambous ve Stavriana Kadi.Dil: Yunanca, Ücret: €25 / 22 / 18

17 Ocak Cumartesi, saat 20:30…… Angela (Yön: Lambros Liavas ve Anna Vagena)

İlk kez 1999'da sahnelenen Angela, aynı başrol oyuncusuyla en uzun soluklu yapım olup, rebetiko müzisyeni Vaggelis Papazoglou'nun eşi, dikkat çekici Anadolulu Yunan karakter Angeliki Papazoglou'nun anılarına dayanan bir oyundur. Angela rolünde: Anna Vagena, Okuyan: Marianna Mavrianou, Metin seçimi ve müzik denetimi: Lambros Liavas. Ücret: €20 /15

17 Ocak Cumartesi, saat 20:30…… Kostas Hatzis ve Daniela Konseri

Yunan ve uluslararası sahnelerin önemli ismi Daniela,gitarda tecrübeli maestro Kostas Hatzis’le sahne alıp gelenekselden etnik müziğe uzanan, yenilenmiş ve çağdaş parçaları seslendirecek.Ücret: € 25/22

28 Ocak Çarşamba, saat 20:30 …… The Reunification of the Two Koreas - Joël Pommerat

Sunan: Theatro Dentro ve Theatriki Stegi Kyprou (Sahnede) Yönetmen: Onisiforos Onisiforou. Aşkı ve onun etrafındaki sürekli müzakereyi; kişinin ilişkileri ve kendisi için ayağa kalkmak için gereken seçimleri, fedakarlıkları ve cesareti ele alan oyun Yunanca olarak sahnelenecek. Ücret: €18 / 15

30 Ocak Cuma saat 19:00 ve 31 Ocak Cumartesi, saat 16:00 ile 19:00 (70’)…. Alfred ve Violetta – Rezo Gabriadze Kukla Tiyatrosu

Alfred ve Violetta, Alexandre Dumas'ın Kamelyalı Kadın romanından ve Giuseppe Verdi'nin La Traviata operasından esinlenen, hassas ve ironik bir aşk hikayesidir. Rezo Gabriadze, olayları çağdaş Tiflis'e taşıyarak, kuklaların gerçek insan duygularını – mizah, incelik, acı ve bir tutam hüzünle – yaşadığı şiirsel, sinematik bir dünya yaratıyor. Oyun dünyanın en ünlü oda tiyatrolarından biri olarak kabul edilen Rezo Gabriadze Kukla Tiyatrosu’nun kuklacıları tarafından sahnelenir. Dili Gürcücedir, Yunanca ve Rusça altyazılı olarak sunulacak. Ücret: € 30+ Bilet ve Bilgi: www.rialto.com.cy / Tel: 77777745