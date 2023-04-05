Limasol ve Larnaka'da patlamalar yaşandı

Limasol'da Zenonos Caddesi üzerinde bulunan Kıbrıs İşçileri Konfederasyonu (SEK)'e ait bir binada sabah erken saatlerde patlama yaşandı.

Patlamanın ardından ilgili bina ve iki araç zarar görürken polis, saldırganların boş olan binanın girişine el yapımı patlayıcı yerleştirdiğini açıkladı.

Larnaka'da da dün gece yarısı Ormidia'daki bir apartmanın otoparkında bulunan bir araçta patlama meydana geldi.

Aracın sahibinin 56 yaşındaki bir bölge sakini olduğu belirtilirken, el yapımı patlayıcı düzeneğinin patlaması sonucu aracın motorunda ve ön camında büyük hasar oluştu.