“Limanla ilgili özerk yapı şart”

Ayşe GÜLER

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Antik Limanla ilgili özerk bir yapı kurulması vurgusu yaptı.

Çalışmaların proje bitiş tarihinin 30 Mayıs olmasına rağmen, 2-3 hafta gecikeceğini dile getiren Şenkul, Haziran ayı sonuna sarkacağına yönelik kendisine bilgi verildiğini belirtti.

Şenkul, elektrik ile ilgili bir sorun yaşandığını, projedeki elektrik alt yapısı ile yapılması gerekenin aynı olmadığını ifade etti.

Bu nedenle yeni bir bütçelendirmeye gidilmesi gerektiğini dile getiren Şenkul, bu nedenle 10-14 milyon TL’ye ihtiyaç duyulduğunu, kaynağın da bulunduğunu kaydetti.

Şenkul, “Mevcut proje ile proje hazırlanırken KIB-TEK’in de görüşü alınmalıydı. KIB-TEK ansızın durup dururken görüş değiştirmedi. Onlar hızlıca yaparken, KIB-TEK’in görüşlerini almadan proje yaptılar. Tüm sorun da bu…” değerlendirmesinde bulundu.

“Üzerimize düşeni yapıyoruz”

Sürecin hızlıca tamamlanması için belediyenin üzerine düşen görevi yaptığını belirten Şenkul, “Limanın açılması önceliğimiz. Ancak, limanın hep böyle kalması da ikinci önceliğimiz. 2 yıl sonra sil baştan geleceksek anlamı yok. Bunu da sağlayabilecek tek kurum Girne Belediyesi’dir” dedi.

Şenkul, “Ritim bulunursa o tarihe kadar çalışmalar biter. Ancak bu tempoyla bitmez, ritim bulunmalı” şeklinde konuştu.

“Girne şu anda eksik…”

Projenin çalışmasının uzamasının turizme de olumsuz etkisi olacağını söyleyen Şenkul, “Turistlerin Girne’ye gelmesinin 3 sebebinin 1’i de Antik Liman’dır. Girne şu anda eksik…” şeklinde konuştu.

Şenkul, bu durumun esnafa da negatif yansıyacağını belirtti.

Bakanlıkla istişare içerisinde olduklarını ifade eden Şenkul, çalışmayla birlikte Antik Liman’a yeni bir soluk getirmesi gerektiğini söyledi.

Şenkul, Girne Belediyesi olarak limanda kuralları uygulayacak otorite olma konusunda talepleri olduğunu aktardı.