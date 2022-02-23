'Less is More' sergisi sanatseverlerle buluştu

Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneği, “Less is More” (“Az Çoktur”) sergisiyle Lefkoşa’da İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda sanatseverlerle buluştu.

Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneği’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği ve bu yıl “Less is More” ismiyle 13’üncüsünün açılışı gerçekleşen Dernek Üyeleri Sergisi, Kültür Dairesi’nin katkılarıyla, 21-25 Şubat tarihleri arasında Lefkoşa’da İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda yer alacak.