Lefkoşa24 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNEY

  3. Lefkoşa'nın güneyindeki binada büyük yangın
Lefkoşa'nın güneyindeki binada büyük yangın

Lefkoşa'nın güneyindeki binada büyük yangın

Lefkoşa’ya bağlı Akropolis bölgesindeki bir binada bugün öğle saatlerinde büyük bir yangın çıktığı bildirildi.  

A+A-

Lefkoşa’ya bağlı Akropolis bölgesindeki bir binada bugün öğle saatlerinde büyük bir yangın çıktığı bildirildi.  

Fileleftheros internet sayfasının haberine göre, İtfaiye Birimi Basın Sözcüsü Andreas Kettis yaptığı açıklamada, yangın söndürme çalışmalarına 5 aracın katıldığını belirtirken yangının oldukça büyük ve bina içerisinde olduğunu ifade etti.

Sigmalive internet sayfası ise yangının çıktığı binanın Rus Kültür Merkezi olduğunu belirtti.

Bu haber toplam 557 defa okunmuştur
Etiketler : ,