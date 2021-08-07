Lefkoşa’da hırsızlık: 1 tutuklu

Lefkoşa’da kendisine emanet edilen parayı çaldığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı J.J tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede konuşan polis memuru Özgür Sunalp, olayın 11 Temmuz saat 19:30 sularında Lefkoşa'da yaşandığını aktardı. Polis, zanlının, arkadaşı R.B’nin Filipinlere göndermek üzere kendisine verdiği 750 euro nakit parayı aldıktan sonra, başka kişilere olan borcunu ödemek için kullandığının tespit edildiğini söyledi.

3 gün tutuklu kalacak

Zanlının yapılan şikâyet üzerine tutuklandığını ve gönüllü ifade verdiğini söyleyen polis, konuyla ilgili araştırmanın yapılması için şahsın 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.