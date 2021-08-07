Lefkoşa’da hırsızlık: 1 tutuklu
Lefkoşa’da kendisine emanet edilen parayı çaldığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı J.J tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Lefkoşa’da kendisine emanet edilen parayı çaldığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı J.J tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede konuşan polis memuru Özgür Sunalp, olayın 11 Temmuz saat 19:30 sularında Lefkoşa'da yaşandığını aktardı. Polis, zanlının, arkadaşı R.B’nin Filipinlere göndermek üzere kendisine verdiği 750 euro nakit parayı aldıktan sonra, başka kişilere olan borcunu ödemek için kullandığının tespit edildiğini söyledi.
3 gün tutuklu kalacak
Zanlının yapılan şikâyet üzerine tutuklandığını ve gönüllü ifade verdiğini söyleyen polis, konuyla ilgili araştırmanın yapılması için şahsın 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.