Lefkoşa’da büyük yarış!

Ertuğrul SENOVA

CTP Genel Sekreteri Sorakın: “Başvuru süreci bugün başlıyor. Salıdan itibaren en geç 10 gün içinde aday belli olacak”

UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Gardiyanoğlu: “Önümüzdeki hafta Cuma gününe kadar aday açıklanacak”

YDP Genel Başkanı Arıklı: “Lefkoşa dahil 18 bölgede aday çıkaracağız”

HP Genel Sekreteri Tokatlıoğlu: “Çalışmalar sürüyor, adayı açıklamak için net tarih belirlemedik”

DP Genel Sekreteri Cenapoğlu: “Eylül ayının ilk haftasından önce adayımızı açıklamayı hedefliyoruz”

LTB Başkanı Harmancı: “Günü gelince gerekli açıklama yapılacaktır”

Yargıya takılmaması halinde 27 Kasım’da yapılması planlanan yerel seçimlere 100 gün kaldı, başkent Lefkoşa için adaylar netleşmeye başladı.

YENİDÜZEN’e konuşan siyasi parti temsilcilerinin tümü, Lefkoşa için aday çıkaracaklarını belirtti.

İktidardaki UBP, YDP ve DP de ayrı ayrı adaylarla Lefkoşa’da yarışacak.

Bugün itibariyle aday adaylığına ilişkin başvuru kabul etmeye başlayan CTP, birden fazla kişinin adaylığa başvurması halinde önümüzdeki günlerde tüzük gereği sandığa gidecek ve LTB adayını belirleyecek.

UBP ise önümüzdeki hafta Cuma gününe kadar LTB adayını açıklamayı hedefliyor.

Öte yandan DP, Eylül’ün ilk haftasına kadar adayını açıklayacak; YDP ise önümüzdeki hafta Parti Meclisi’ni toplayarak adayını belirlemek adına bir komite kuracak.

HP’de ise çalışmalar devam ediyor. Adayın açıklanacağı net tarih henüz belirlenmedi.

Mevcut LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise tekrardan aday olup olmayacağına ilişkin net bir ifade kullanmadı, “Günü gelince gerekli açıklama yapılacaktır” dedi.

CTP Genel Sekreteri Sorakın: “Başvuru süreci bugün başlıyor. Salıdan itibaren en geç 10 gün içinde aday belli olacak”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, adaylık başvuru sürecinin bugün başlayacağını ve Salı günü tamamlanacağını ifade ederek, “Birden fazla aday adayı varsa, tüzük gereği sandık kurulacak ve en fazla 10 gün içerisinde seçim yapılarak aday belirlenecek” dedi.

UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Gardiyanoğlu: “Önümüzdeki hafta Cuma gününe kadar aday açıklanacak”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu ise “adaylarımız bellidir” diyerek, Salı günü Gönyeli Belediyesi adayının, Cuma gününe kadarsa Değirmenlik ve LTB adaylarının açıklanacağını belirtti.

Gardiyanoğlu, “LTB için birden fazla aday adayı var. Gerekli kriterler doğrultusunda bu isimleri MYK’ya sunacağız” dedi.

YDP Genel Başkanı Arıklı: “Lefkoşa dahil 18 bölgede aday çıkaracağız”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, önümüzdeki hafta Parti Meclisi’ni toplayacaklarını ve Lefkoşa dahil 18 bölgede aday çıkaracaklarını ifade ederek, “LTB için spesifik bir isim var mı?” sorusuna, “Komite kuracağız ve isimleri komite belirleyecek” yanıtını verdi.

Arıklı, “Kazanmaktan ziyade, kendimizi göstermeyi ve belediye meclis üye sayılarını arttırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

HP Genel Sekreteri Tokatlıoğlu: “Çalışmalar sürüyor, adayı açıklamak için net tarih belirlemedik”

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Ahmet Tokatlıoğlu ise Lefkoşa için çalışmaların devam ettiğini, aday belirlemek adına Parti Meclisi içerisinde komite oluşturulacağını ifade etti. Tokatlıoğlu, adayı açıklamak adına henüz net bir tarih belirlemediklerini de kaydetti.

DP Genel Sekreteri Cenapoğlu: “Eylül ayının ilk haftasından önce adayımızı açıklamayı hedefliyoruz”

Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Hakan Cenapoğlu, LTB için uygun aday konusunda analizlerinin sürdüğünü, şu an için isim vermesinin mümkün olmadığını söyledi. Cenapoğlu, “2-3 kişiyle görüşmeler sürüyor. Belki başka isimler de çıkabilir. Eylül ayının ilk haftasından önce adayımızı açıklamayı hedefliyoruz” dedi.

LTB Başkanı Harmancı: “Günü gelince gerekli açıklama yapılacaktır”

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin mevcut başkanı Mehmet Harmancı ise tekrardan aday olup olmayacağına ilişkin net bir ifade kullanmadı, “Günü gelince gerekli açıklama yapılacaktır” dedi.

Lefkoşa için ilk başvuru Olguner’den