Lefkoşa'da bir bankada 116 bin TL’lik hasara sebep olan zanlı tutuklu yargılanacak

Lefkoşa’da meydana gelen “Kasti Hasar”, “Mülke Tecavüz”, “Tecavüzkâr Alet Taşıma”, “Sarhoşluk”, “Rahatsızlık Çıkarma” ve “Uygunsuz Tavr-ı Hareket” suçlarından tutuklanan İ.Y., mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada polis memuru Fırat Uğuroğlu, olguları mahkemeye aktardı.

Polis, 29 Aralık 2025 tarihinde saat 01.40 sıralarında Lefkoşa’da, umumi bir yer olan Girne Caddesi üzerinde bulunan ve kapalı vaziyette olan bir bankanın önünde, zanlının nefesinde 125 promil alkollü içki tespit edildiğini belirtti. Zanlının, anlamsız şekilde bağırarak çevreye rahatsızlık verdiği, aynı yerde güvenlik görevlisi olarak çalışan ve aralarında önceden husumet bulunan babası S.Y.’yi darp edeceği gerekçesiyle bankanın batıya bakan otomatik giriş kapısının mekanizmasını tekmeleyerek hasara uğrattığı ifade edildi.

Polis, zanlının otomatik kapıyı kırarak bankanın içine girdiğini, böylece mülke tecavüz suçunu işlediğini, kapıdan kopan yaklaşık 300 santimetre uzunluğundaki alüminyum parçayı da kanunsuz olarak tasarrufuna aldığını söyledi. Zanlının, iç kısımda bulunan cam kapıyı da kırarak kasti hasara neden olduğu kaydedildi.

Polis memuru Fırat Uğuroğlu, olay sonucunda bankada toplam 116 bin TL’lik hasar meydana geldiğini açıkladı. Şikâyet üzerine olay yerine gidildiğini belirten Uğuroğlu, zanlının suçüstü yakalandığını ifade etti. Zanlının şiddet suçları başta olmak üzere birçok sabıkasının bulunduğunu da aktaran Uğuroğlu, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Savcı Ali Yeğen ise işlenen suçların Ağır Ceza Mahkemesi kapsamına girdiğini belirterek, zanlının bir ay süreyle tutuklu yargılanmasını talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.