Lefkoşa ve Alsancak’ta trafik kazası… İki sürücü tutuklandı

Lefkoşa ve Alsancak’ta meydana gelen trafik kazaları, yaralanma olmadan hasarla atlatıldı; bir sürücü alkol testi için nefes örneği vermeyi reddetmek, diğer sürücü de alkollü içki tesiri altında araba kullanmaktan tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, bu sabahın erken saatlerinde Soner Akdeniz (E-54), alkollü içki tesiri altında (nefes örneği vermeyi reddetti) yönetimindeki GY 127 plakalı araçla Marmara 21’inci sokakta dikkatsizce seyrettiği sırada, 22’nci sokak kavşağına yaklaştığında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmadı.

Alkol testi için yeterli nefes örneği vermeyi reddeden sürücü, tutuklandı.

Alkol ve dikkatsizlik kaza getirdi

Alsancak’ta, dün, 122 miligram alkollü olan Mehmet Polat (E-39), yönetimindeki ZH 002 plakalı araçla dikkatsizce seyrettiği sırada dönel kavşakta sağ şeride geçmesi sonucu, Fırat Akkaya (E-43) yönetimindeki PJ 500 plakalı araca çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

ZH 002 plakalı araç sürücüsü Mehmet Polat, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.