Lefkoşa Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi’nde uyarı grevi

Kamuda örgütlü 4 sendika Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) ve Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (Vergi-Sen), Lefkoşa Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi’ndeki personel eksikliği giderilmediği gerekçesiyle bugün birimde bir günlük uyarı grevine gitti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde açıklama yapan sendika yetkilileri, bugün mesai bitimine kadar cevap gelmezse eylemlerinin yarın da devam edeceğini bildirdi.

Serdaroğlu: “Sendikaların haklı mücadelelerini haksız duruma düşürücü ifadeler kabul edilemez”

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu bakanlık önünde yaptığı açıklamada, Lefkoşa Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi’nde personel eksikliğinden kaynaklı işlerin olması gerektiği gibi ilerleyememesi, halkın eziyet çekmesi ve bu nedenle çalışan ile halkın karşı karşıya getirilmesi nedeniyle toplandıklarını belirtti.

“Memlekette tek statükocu olmayan bakanlığın önünde toplandık kendi tabiri doğrultusunda…” diyen Serdaroğlu, sendikaların haklı mücadelelerini haksız duruma düşürücü ifadelerin kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’ya seslenen Serdaroğlu, Trafik Dairesi’nde işlerin yürümediğini bile bile bir personelin daireden alınarak, Posta Dairesi’ne gönderildiğini savundu. Trafik Dairesi Müdürünün yazdığı yazı ile personeli geri istediğini, Posta Dairesi Müdürünün de buna onay verdiğini öne süren Serdaroğlu, Posta Dairesi Müdürünün bir gün sonra yazısını değiştirdiğini, personele Posta Dairesi’nde ihtiyaç olduğunu yazdığını ileri sürdü. İstihdam yerleri farklı olan ancak 3 yıldır Trafik Dairesi’nde çalışan 3 kişinin ise, yerlerine iş gücü getirilmeden farklı dairelere gönderildiğini iddia eden Serdaroğlu, bu iki konuda Bakan Arıklı’dan açıklama istedi.

Serdaroğlu, Bakan Arıklı'yı statükonun bekçisi olmakla suçlayarak usandıysa bırakıp gitmesi gerektiğini savundu.

“Biz kimsenin yanında değiliz”

“Biz kimsenin yanında değiliz” diyen Serdaroğlu, yanlış yapanın her zaman karşısında olduklarını kaydetti ve “sağ sendika, sol sendika” söylemlerini de eleştirdi. Dün Bakan Arıklı’nın “devletin battığını ilan ettiğini” savunan Ahmet Serdaroğlu, Başbakan Ünal Üstel’in bu konuda açıklama yapmasını istedi.

Atan: “Bıktım, usandım diyorsa istifa edebilir”

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan da, Bakan Arıklı’yı eleştirerek, “Sayın Bakan herkesi statükoculukla suçluyor” dedi.

Bakan Arıklı’nın Avrupa Birliği’ni diline doladığını dile getiren Atan, Avrupa Birliği’nden bahsediliyorsa hak ve adalet adına konuşulması gerektiğini söyledi.

“Bıktım, usandım diyorsa istifa edebilir” diyen Atan, ülkenin kutuplaştırıldığını, ikiye bölündüğünü öne sürdü. Halkı ve emeği savunan sendikalara karşı bir tutum içerisine girildiğini savunan Metin Atan, iş ve yandaşların istihdam edildiği eleştirisinde bulundu.

“Kamu-Sen Başkanı Atan, “Sağ sendikalar, sol sendikalar ile birleşmiş, doğruyu gördük de birleştik. Sizin yüzünüzden birleştik. Çünkü doğru birdir” diye konuştu.

“Kimse emeğin yanında olan sendikalara laf söyleyemez”

Trafik Birimi’nde çalışanların Maliyenin kasasına ne kadar para getirdiğinin farkında olunmadığını belirten Atan, “Kimse emeğin yanında olan sendikalara laf söyleyemez” dedi.

Bengihan: “İş yükü artmasına rağmen personel azaltılıyor”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan da, Ehliyetler Birimi’nden partizanca personel eksiltildiğini belirterek, Motorlu Araçlar Birimi’nde de sürekli veznelerde çalışan partililerin, iş yükünün çok olması nedeniyle daha rahat dairelere görevlendirildiğini ileri sürdü.

Ayda 5 Milyon TL para toplayan, Maliyenin en önemli kasası olan birimde çalışan ekibin bozulduğunu dile getiren Bengihan, amacın partiliyi memnun etmek olduğunu öne sürdü. Bazı çalışanların Meteoroloji Dairesi ile Jeoloji ve Maden Dairesi’ne gönderildiğini savunan Bengihan, “Altın yumurtlayan tavuğun kafasını keser gibi iş yükü artmasına rağmen personel azaltılıyor” dedi.

Sendikalara yönelik eleştirilere tepki gösteren Benhigan, şunları kaydetti:

“Bizim amacımız halkın aldığı kamu hizmetini aksatmadan, ertelemeden kaliteli ve verimli bir şekilde vermek, çalışanların da ekip çalışmasını ve motivasyonunu sağlamak. Bunu istemek statükoculuksa evet ben statükocuyum.”

Kurumların itibarsızlaştırılmasına razı olmadıklarını dile getiren Güven Bengihan, “Onlar kurumlarımızı koruyacağı yerde sendikalarımız koruyor” dedi. "Partizanca" olduğunu savunduğu, görevlendirilen çalışanlar geri gelene kadar eylemlerinin devam edeceğini kaydeden Bengihan, ilerleyen günlerde ilçelere de gideceklerini, ilçelerde de bu hizmetlerin verilmeyeceğini söyledi.

“Sayın Erhan Arıklı ne kadar çok Avrupa Birliği sempatizanı oldu” diyen Bengihan, Avrupa Birliği’nde bakanların "ihalesiz akaryakıt alarak, kurumu 140 Milyon TL zarara uğrattıklarında" o koltuklarda oturup, oturamayacağını sordu. “Avrupa Birliği’ndeki bakanların ne şekilde davrandığını ve görevden giderken ceketini alıp gittiğini örnek alsınlar” diye konuşan Bengihan, eski Almanya Başbakanı Angela Merkel’i örnek gösterdi.

Hava Sporları Federasyonu’ndan kamuya 17 kişi istihdam edildiğini kaydeden Bengihan, bu kişilerin nereye gönderildiğini sordu.

Vergi-Sen Genel Sekreteri Ediz Uzun ise, Lefkoşa Ehliyetler Birimi’nin Trafik Dairesi’ne bağlı olduğunu sadece çalışanların bildiğini savunarak, Bakan Arıklı’nın birimin Trafik Dairesi’ne bağlı olduğunu bilmediğini ileri sürdü.

Kamu Hizmeti Komisyonu’na suç duyurusunda bulunan Uzun, birimde tahsilat yapan memur ve ehliyetlere imza atan memurun yetkisi olmadığını iddia etti. Yoğunluktan bir personelin hastanelik olduğunu dile getiren Uzun, “partizanca istihdam yapan hükümet yetkililerine” seslenerek, “Kızınızı, kaynınızı, gelininizi alın, alın ama buraya verin. Artık yeter” dedi.