Ambulansı kaçıran Tolga Keçeli ile ilgili polis açıklama yaptı, “Lefkoşa Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde müşahede altına alındı” denildi.

Polis açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Serhatköy köy meydanında, 33 yaşındaki Tolga Keçeli’nin bu sabah rahatsızlanması sonucu çağrılan ambulansın olay yerine gelmesiyle, ambulansın ön koltuğuna binmek istemesi hususunda aralarında anlaşmazlık yaşanmıştır.

Yaşanan anlaşmazlık sonrasında sağlık çalışanlarının izni olmaksızın çalışır durumdaki RHA 4352 plakalı ambulans araca binip, sürerek konu yerden ayrılarak Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine giden şahıs, olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine, tespit edilerek, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Lefkoşa Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde müşahade altına alınmıştır. Konu ambulans araç ise ilgili sağlık merkezine telsim edilmiştir.

Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.