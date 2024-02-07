Lefkoşa AKM’de sanatseverler dansın fotoğrafları arasında salındı

Murat OBENLER

9 fotoğrafçının dans temalı fotoğraflarından oluşan "Ritmik Salınım: Dans" adlı karma fotoğraf sergisi 5 Şubat akşamı Lefkoşa AKM'de yoğun bir katılımla açıldı. Ahmet Ulubay, Besime Tanul, Duyal Tüzün Hoca, Gökhan Gökberk, Gülçin Soyal Arabulucu, Mehmet Hoca, Pırlanta Konuksal, Salih Cengaver Cem ve Yıltan Taşçı'nın fotoğraflarından oluşan karma fotoğraf sergisinda açılış yapılmazken fotoğrafçılar adına Yıltan Taşçı kısa bir konuşma yaptı.

Serginin tüm geliri Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacak

Toplam 25 fotoğraflık sergiden elde edilecek tüm gelirin Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacağını ve bunun kendileri için çok önemli olduğuna vurgu yapan Taşçı, Kıbrıs Türk Fotoğrafçılığında estetik düzeyde en nitelikli sergilerden birisine imza attıklarını düşündüğünü kaydetti. Taşçı, Mersin DOB Sahnesi’nde çekilen fotoğraflardan oluşan serginin 9 Şubat’a kadar mesai saatleri içinde gezilebileceğini de sözlerine ekledi.