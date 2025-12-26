Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu yarın Lefke’de eylem yapacak

Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu, 9 yıl önce ilçe ilan edilen Lefke’nin sorunlarını yarın düzenleyeceği eylemle kamuoyuyla paylaşacağını duyurdu.

Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu Koordinatörü Teoman Oktay yazılı açıklamasında, Lefke’nin sorunlarını belli başlıklar altında bir kez daha kamuoyuna aktarmak üzere yarın saat 10.00’da Lefke Kaymakamlığı binası önünde olacaklarını belirtti.

27 Aralık 2016’da ilçe ilan edilen Lefke’nin idari teşkilatta hâlâ bucak seviyesinde olduğunu da söyleyen Oktay, “Lefke’nin teşkilatındaki tüm kurumlar tam anlamıyla hizmete girinceye kadar eylemlerimizi sürdüreceğiz.” dedi.