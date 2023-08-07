Lefke Şenlikleri 14-Ağustos’ta başlıyor

Lefke Şenlikleri 14 Ağustos’ta golf turnuvası ile başlıyor, 20 Ağustos’a kadar pek çok sportif, sanatsal etkinlikler dans gösterileri yer alacak.

Lefke Şenlikleri kapsamında golf turnuvası, futbol, basketbol turnuvası, sporting, balık ve okçuluk yarışması; konserler ve sanatsal etkinlikler yer alacak.

Lefke’nin kurtuluşunun yıl dönümü vesilesiyle 16 Ağustos’ta Lefke Atatürk Anıtı önünde tören düzenlenecek.

Hafta içerisinde bazı grupların dans gösterileri yer alacak, Lefke Belediyesi Çocuk Orkestrası, Grup Frekans ve Sinan Güzen konser verecek.

Etkinlik yerinde seramik atölyesi de açılacak.