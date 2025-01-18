Lefkara Nakışı’nın Dansı, Lefkoşa’daki İsmet Vehit Güney’de başladı

Murat OBENLER

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi himayelerinde Şenay Ekingen ile Lefkara Üreticileri İnisiyatifi’nin hazırladığı Lefkara Nakışının Dansı isimli sergi Lefkoşa’da İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi’nde 17 Ocak Cuma günü açıldı. Popüler kültürde de sıklıkla kullanılmakta olan Lefkara nakışının orijinal motiflerinin ve nakış tekniğinin tanıtılması amacıyla hazırlanan Lefkara Nakışının Dansı isimli serginin açılışına evsahibi Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı milletvekilleri, üreticiler ve kültür meraklısı misafirler katıldı. Açılışta sırasıyla bu konuda kitapları da bulunan Şenay Ekingen, Kültür Dairesi Müdürü Zaimağaoğlu ve Cumhurbaşkanı Tatar birer konuşma yaptılar. Sergide 45 üreticinin 200 civarında nakış işi bulunmaktadır.



Ekingen: “Lefkara Nakışı’nın tarihten gelen değerli, güçlü ve güzel bir el sanatı olarak gelecek kuşaklara taşınmasında bu sergi çok önemlidir”

Şenay Ekingen başta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olmak üzere hassasiyet ve duyarlılık göstererek sergiye katılan tüm siyasetçilere teşekkür ederek kültürün çok önemli bir unsuru olan Lefkara Nakışı’nın tarihten gelen değerli, güçlü ve güzel bir el sanatı olarak gelecek kuşaklara taşınmasında İnisiyatif olarak açtıkları bu 5. Serginin önemine dikkat çekti.



“Bu dans, Norveç’in batısında başlar, Fransa’nın kuzeyinde duraklar. 2-4-2 olarak başlar, 4-4-4 olarak ise Akdeniz adası Kıbrıs’a ulaşır. Buradaki nakışla birleşerek yerlileşir.”

Ekingen : “Lefkara Nakışının Dansı, Norveç’in batısında Hardenger bölgesinde başlar, daha sonra Fransa’nın kuzeyindeki “Lefkara” adlı bölgede duraklar ve 2-4-2 olarak başlayarak 4-4-4 olarak Akdeniz adası Kıbrıs’a ulaşır. Buradaki nakışla birleşerek yerlileşir. Venedik döneminde iş Venedik Danteli-Dantel Venüs adı ile İskele işi ile de tanışır ve böylece nakışımızın iç kesimleri etkilenir-zenginleşir. Köyümüzün nakışı adadaki dansına devam ediyor. Bölgesinin “Nakış Sanayi Bölgesi” olarak anılmasını sağlar. Büyük bir ekonomik gelir getiren nakış başta Amerika olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerine pazarlanır. Yakın coğrafyamıza da Amerika’dan gelerek yerlileşerek “Antep İşi” adını alır. Dantel Venüs’ün adaya ikinci gelişi 19.y.y.’ın birinci çeyreğine denk gelir. Burada nakışın kenarları değişime uğrar ve günümüze de bu kenarlarla gelir. Büyüklerimize ve ekibime bu kültürü yaşatmak konusunda verdikleri kararlı mücadele ve vefalı çalışmalar için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.” Dedi.



“Şirin hanımın bu konudaki hassasiyeti ve cesareti toplum adına güzel ve kültürümüzü farklılaştırılmadan korunması adına umut vericidir”

Ekingen konuşmasını “1995 yılından itibaren Lefkara Nakışı’nın standartları, kaydı, korunması ve müzesi konusundaki çeşitli sözlü-yazılı müracaatlarımız resmi makamlarda karşılık bulmadı. Kültür Dairesi Müdürümüz Şirin hanım bu konuda büyük bir hassasiyet gösterdi ve cesareti toplum adına güzel ve kültürümüzü farklılaştırılmadan korunması adına umut vericidir. Lefkara Nakışının Dansının orijinal standartlarında sürmesinde cesur katkıları çok değerlidir. Bundan dolayı kendim ve ekip arkadaşlarım adına kendisine çok teşekkür ediyorum.” Sözleriyle tamamladı.



Zaimağaoğlu : “Kıbrıs’tan doğan orijinal motifleri ile nakış tekniğinin bilinirliğinin artırılması ve yozlaştırılmadan geleceğe taşınması hedefiyle bu sergiyi düzenledik.”

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu yaptığı konuşmada Kıbrıs kültürünün en bilinen nakış işi olan Lefkara nakışının, Kıbrıs’tan doğan orijinal motifleri ile nakış tekniğinin bilinirliğinin artırılması ve yozlaştırılmadan geleceğe taşınması hedefiyle Lefkara Nakışının Dansı isimli bir sergi açtıklarını belirterek bu değerli sergiyi, Şenay Ekingen ve Lefkara Üreticileri İnisiyatifi’nin hazırladığını dile getirdi. Zaimağaoğlu : “Sergide Şenay Ekingen’in Lefkara nakışının tarihçesini, orijinal desenlerini ve nakış tekniklerini içeren kitabının da satışı yapılacak. Lefkara nakışının yolculuğunu merak eden herkesi 21 Ocak Salı günü mesai bitimine kadar Lefkara Nakışının Dansı sergisini izlemeye davet ederim”

Tatar: “Kültürel mirasa sahip çıkma açısından, geçmişten gelen bu geleneğin, gelecek kuşaklara aktarılması çok önemlidir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise Lefkara İşi’nin büyük özveri ve uğraş istediğini belirterek, kültürel mirasa sahip çıkma açısından, geçmişten gelen bu geleneğin, gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekti. Tatar : “Kıbrıs Türkü’nün gelenekleri, örf ve adetleri, kültür ve sanatıyla Kıbrıs’ta varlığını sürdürüyor. Bu değerlere sahip çıkarak var olmaya devam edeceğiz. Büyük özveri, fedakarlık ve titizlikle yapılan çalışmalardan dolayı Şenay Ekingen ve ekibini tebrik ederim. Bu tür çalışmalara destek veren Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu ve çalışma arkadaşlarına da teşekkür ederim.”