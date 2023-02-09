Ledra Palace’den insani yardım krizi

Kıbrıs'ın güneyinde Türkiye'deki afetzedeler için toplanan insani yardım gönüllüler tarafından Kıbrıs'ın kuzeyine geçirilmeye çalışılıyor.

Ledra Palace barikatında yardımları almak için toplanan gönüllülere ise KKTC Polisi "sistem çöktü" iddiasında bulunarak sorun çıkartıyor. Güneyden toplanan insani yardımın Ledra Palace'den kuzeye geçirilemiyor. Yardım paketlerinin içerisinde içme suyu var.

Sistemin düzeltilmesinin ardından gönüllüler yardımları geçirmeye başladı.

Ne olmuştu?

Kıbrıs'ın güneyinden toplanan yardımı dün akşam saatlerinde Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, "bu Rumun oyunudur" diyerek reddetmiş ve "Anavatan kabul etmedi ben de etmem" açıklamasında bulunmuştu. Ertuğruloğlu'nun sözleri tepki çekmişti.

Ertuğruloğlu: “Anavatan bu oyuna gelmedi, ben de gelmeyeceğim, yetkim de yok”

Fotoğraf: Cemre İpçiler / Sosyal Medya