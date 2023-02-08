Ertuğruloğlu: “Anavatan bu oyuna gelmedi, ben de gelmeyeceğim, yetkim de yok”

Hasan Yıkıcı – Ertuğrul Senova

Kıbrıs’ın güneyinden Türkiye’ye arama kurtarma ekibi gönderme girişimini “istismar” ve “siyasi manipülasyon” olarak nitelemesiyle gündeme gelen Dışişleri Bakanlığı, şimdi de Kıbrıslı Rumların yine Türkiye’ye insani yardım gönderme talebini reddetmekle suçlanıyor…

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Kıbrıslı Rumlardan gelecek insani yardımın Türkiye’ye ulaştırılmasının Dışişleri Bakanlığı tarafından engellendiğini belirtti.

Harmancı, Dışişleri Bakanlığı’nın bu tavrını, farklı bakanlardan da teyit ettiğini kaydetti.

YENİDÜZEN’e açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ise Harmancı’nın açıklamalarını “ya bizim açıklamamamızı okumadı ya da anlamadı” şeklinde yorumlarken, insani yardımı kabul etmediklerini de teyit etti.

“Türkiye güneyden gelen teklifleri reddediyor, Türkiye bunu kabul etmediğine göre ben niye ve neye göre bu teklifi kabul edeyim” diyen Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ‘insani yardım’ adı altında sinsi bir oyun oynadığını da iddia etti.

Ertuğruloğlu, kendisine gösterilen tepkilere de cevap vererek, “olayı siyasi malzeme yapıp popülizm adına olayları çarpıtma ne zamandan beri siyasi bir beceri haline geldi” dedi.

Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ‘oyununun’ farkında olduğunu kaydeden Ertuğruloğlu, “sözde Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti sinsi bir planı yürürlüğe kaymaya çalışıyor, Türkiye bunu kabul etmedi, biz de etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin kabul etmediği yardımı ben neye göre kabul edeyim” diyen Dışişleri Bakanı ayrıca “böyle bir yetkim de yoktur” dedi.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin teklifinin insani bir teklif olmadığını da iddia eden Bakan sözlerine şöyle son veri: “Bu oyuna gelmeye niyetli olanların oynadığı oyuna ben gelmeyeceğim, beni kötülemekle ellerine ne geçtiğini bir türlü anlayamıyorum.”