Larnaka ve Baf Havaalanları’ndaki yolcu trafiği artıyor

Kıbrıs Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos, bu yıl için Kıbrıs’ın güneyine yaklaşık 7 milyon turist beklentisi içerisinde olduklarını açıkladı.

Politis gazetesi, Karusos’un “Mağusa Bölgesi İşverenler ve Sanayiciler Federasyonu’nun” (OEV) düzenlediği seminerde yaptığı konuşmada, geçen yıla kıyasla bu yıl, yolcu trafiğinde yüzde 50 artış kaydedildiğini ve yine bu yıl, bilet rezervasyonlarında yarı yarıya çoğalma olduğunu söylediğini yazdı.

Habere göre Karusos, pandeminin etkilerine rağmen 2019 yılında 150 güzergah ile olan hava bağlantısının, 2021 yılında 158’e çıkarıldığını kaydetti.

Karusos, havayolu şirketlerine pandeminin etkileriyle mücadeleye yönelik teşvik verildiğini ve 6,13 milyon Euro’luk planın, bu yılın Temmuz ayına kadar uzatıldığını belirtti.