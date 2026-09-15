Lapta’da 6 Şeker Planörü ele geçirildi: 2 kişi tutuklandı

Lapta’da tasarrufu yasak egzotik tür olan Şeker Planörlerini (Sugar Glider) sosyal medya üzerinden satışa sunduğu tespit edilen L.C.C. (K-31) ile olayla bağlantısı olduğu belirlenen A.Y. (E-36) tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, L.C.C.’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Şeker Planörlerini satışa sunduğunun tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında L.C.C.’nin ikametgahında yapılan aramada, doğal yaşam alanı Avustralya olan egzotik türde toplam 6 Şeker Planörü bulundu.

Hayvanlar, barınmalarının sağlanması amacıyla Taşkent Doğa Parkı yetkililerine teslim edildi.

L.C.C. ile olayla bağlantısı olduğu tespit edilen A.Y. tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.