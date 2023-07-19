KTAMS Başkanı Güven Bengihan, halkın günden güne yoksullaştığını, gençlerin göç yollarını aradığını söyledi, Hükümete “Lafla karın doymuyor, halkımız sizden insanca yaşanabilecek koşullar için icraat bekliyor” çağrısı yaptı.

Seçimden önce 5 TL ucuzlayan tüp gaz fiyatına dün yayınlanan emirname ile 40 TL zam yapıldığını kaydeden Bengihan, “Bu durumun hükümetin yönetim anlayışını açıkça ortaya koymaktadır” dedi.

Bengihan, sendikalar olarak 10 gün önce UBP-DP-YDP Hükümeti Başbakanı Ünal Üstel’den randevu talep ettiklerini ancak hala yanıt alamadıklarını kaydederek, “Geçen yıl Ekim ayında sendikalarımızla protokol imzalayan Başbakan imzasına sahip çıkmadığı gibi bizimle görüşmekten de kaçınıyor. Attığı imzaya sahip çıkmayan bir başbakanın halkın sorunlarına çözüm üreteceğine inancımız yoktur” şeklinde konuştu.

Ayrıca Bengihan, halkın temel gıda maddelerini almakta dahi zorlandığı böylesine zor bir dönemde hükümet edenlerin büyük bir umursamazlık içinde olduğunu vurguladı.

Yazılı açıklama şöyle: Son birkaç yıldan beridir Türk Lirasının büyük oranda değer kaybetmesi ile ülkemizde korkunç boyutlarda hayat pahalılığı yaşanmaktadır. Dar ve sabit gelirli kesimler açlıkla karşı karşıyadır.

Halkın temel gıda maddelerini almakta dahi zorlandığı böylesine zor bir dönemde hükümet edenler büyük bir umursamazlık içindedirler. Göstermelik olarak aldıkları bazı kararlar havada kalmış, pratiğe yansımamıştır. Bazı tüketim maddelerinde KDV sıfırlaması yapılmasına rağmen hiçbir malın fiyatında düşüş olmamıştır. Hükümetin, aldığı kararların takipçisi olmadığını, hiçbir denetim yapmadığını bilen tüccarlar alınan kararlara uymamakta, herkes dilediği gibi fiyat uygulamaktadır.

Zaten yetersiz olan Asgari ücret ve hayat pahalılığı atışı daha çalışanların eline geçmeden anlamını yitirmiştir. Çalışanların, dar ve sabit gelirli kesimlerin hayat pahalılığı altında ezilmemesi için hükümet acilen tedbir alması gerekirken aksine her gün yeni zam kararları almaktadır. Dün yayınlanan emirname ile “Azami satış fiyatı” belirleme adı altında on kiloluk tüp gaza 40 TL zam yapılmıştır. Seçimden on gün önce 5 TL’lik indirim yaparak seçimden sonra 40 TL’lik zam yapılması hükümetin yönetim anlayışını açıkça ortaya koymaktadır. Ayrıca yayınlanan resmi gazetede emirnamenin yürürlük tarihinin 19.07.2022 olarak yazılması kamuda liyakate ve iş ciddiyetine ne kadar önem verildiğini göstermektedir.

Çalışanların, dar ve sabit gelirlilerin hayat pahalılığı altında ezilmemesi için sendikalar olarak ortaya koyduğumuz önerilerimizi görüşmek için Başbakandan on gün önce talep ettiğimiz randevuya hala yanıt verilmemiştir. Geçen yıl Ekim ayında sendikalarımızla protokol imzalayan Başbakan imzasına sahip çıkmadığı gibi bizimle görüşmekten de kaçınıyor. Attığı imzaya sahip çıkmayan bir başbakanın halkın sorunlarına çözüm üreteceğine inancımız yoktur.

Halkımız günden güne yoksullaşırken, gençlerimiz çareyi göç yollarında ararken sadece laf üretenler: Lafla karın doymuyor, halkımız sizden insanca yaşanabilecek koşullar için icraat bekliyor.