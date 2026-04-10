Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneği’nin “Re-Nature” etkinlikleri 13-18 Nisan arası sanatseverlerle buluşacak

Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneği’nin Kültür Dairesi katkılarıyla bu yıl on yedincisini gerçekleştireceği sanat etkinliği, “Re- Nature” 13- 18 Nisan tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak.

Seramikçiler Derneği Başkanı Özge R. Kutsay’ın verdiği bilgiye göre, etkinliğin ilk ayağı Seramik Sanatçısı Ayşegül Acar’ın “Anadolu Seramik Sanatının Serüveni” konulu şöylesi, Pazartesi akşamı saat 18.00’de Rüstem Kitapevi Lefkoşa’da gerçekleşecek.

Seramik sanatına ilgi duyan herkesin davetli olduğu sunumun ardından, 17. Dernek Üyeleri Sergisi “Re- Nature” Salı günü saat 18.00’de Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Sergi Salonu’nda yer alacak. Sergi 18 Aralık Cumartesi saat 11.30’a kadar mesai saatleri içerisinde sanatseverlerin beğenisine açık olacak.

İklim değişikliklerine dikkat çekmeyi amaçlayan, doğa ile insan arasındaki bağı hatırlatan hem de sürdürülebilirliği teşvik eden mesaj taşıyan, Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneği 17. Dernek Üyeleri Sergisi “Re- Nature” sergisinde, dernek üyeleri; Bedia Kale, Fatma Özok, Hasan Eminağa, Hasan Saydam, Halil Çobancık, Hayal Dimililer, Mine Korudağ, Nergül Geser Dündar, Osman Murabık, Özge Refik Kutsay, Özge Yücesoy, Semral Öztan, Sinem Saydam, Ülviye Perçinci Oksu ve konuk seramik sanatçısı Ayşegül Acar’ın eserleri yer alacak.

Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak serginin ardından, seramik sergisi 23 Nisan’da Kültür Dairesi katkılarıyla ve Ayşegül Acar aracılığıyla Türkiye’nin Kütahya şehrine taşınarak Türkiye’deki sanatseverlerle buluşturulacak.